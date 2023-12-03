Можно даже сердечникам: врач назвал самую безвредную колбасу

Колбаса, ветчина, сосиски — все это очень выручает, когда нужно быстро подкрепиться, а в холодильнике пусто. Но насколько безопасны готовые мясные продукты?
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург
«Колбасу сложно назвать мясным продуктом, — говорит врач Александр Умнов. — Мяса в ней лишь пятая часть, а все остальное наполнение остается на совести производителя».
Вот лишь некоторые последствия, которыми может закончиться любовь к готовым мясным деликатесам.
Инфекции
«Мясной компонент продукта получают из особых кормовых пород. Эти породы специально ограничивают в движении. Кормят сверх нормы, причем порой не самым качественным кормом, в который нередко добавляют антибиотики, — предупреждает Александр Умнов. — Частое употребление таких добавок способно вызвать у животных резистентность к антибиотикам. Если в организм животного попадет бактерия, которую не возьмет антибиотик, это может вызвать серьезные заболевания у человека».
Риск развития рака
«В производство колбас и сосисок разных категорий идет фактически все животное: мясо, жиры, рога с копытами, образующиеся при переработке трансжиры и много что еще. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью», — говорит врач.
А канцерогены, как известно, повреждая ДНК и изменяя клеточный метаболизм, увеличивают риск развития раковых заболеваний.
Отравление нитритом натрия
Весной прошлого года в Москве целая семья попала в реанимацию с сильнейшим пищевым отравлением. Как оказалось, люди отравились купленным холодцом, который в огромных количествах содержал нитрит натрия.
«Нитрит натрия часто добавляют для дополнительного окрашивания продукта, а также для увеличения срока годности, — объясняет наш эксперт. — Нитрит натрия — это консервант, который замедляет гниение мяса. Но всего 6 граммов этого вещества означают смерть для человека».
Отеки и высокое давление
«В колбасах, даже в докторской, много соли, которая задерживает жидкость в организме, — говорит врач. — Из-за этого усиливается работа почек, повышается артериальное давление и нарушается сердцебиение».
Повреждает ЖКТ
«Колбасы и сосиски могут содержать повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение желудочно-кишечного тракта и даже повышающей риск развития рака толстой кишки», — предупреждает Александр Умнов.
Риск инфаркта
Так как колбасу делают из малоподвижных животных, это очень жирный продукт. Поэтому любовь к колбасным продуктам заметно сказывается на фигуре. Но это не самое страшное.
«При неумеренном потреблении такие продукты могут вызвать атеросклероз сосудов, повышая риск инфаркта разных органов, а также жировое перерождение органов (перерождение здоровых клеток органа в жировую ткань. — Прим. ред.), при котором они не могут полноценно работать», — говорит врач.
Если очень хочется, какую колбасу можно есть?
«Относительно других продуктов самой „безопасной“ считают колбасу из индейки, так как в мясе этой птицы мало жира, что снижает риск атеросклероза или распада жира до вредных компонентов», — говорит Александр Умнов.
Но и здесь нужна мера, потому как любая колбаса содержит много соли.