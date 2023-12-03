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Можно даже сердечникам: врач назвал самую безвредную колбасу

Некоторые виды колбас — настоящий яд для организма. Последствия самые страшные, вплоть до рака. Но если очень хочется бутерброд, врач советует выбирать эти безвредные сорта.

3 декабря 20233
безвредная колбаса, какую колбасу можно при высоком холестерине
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Колбаса, ветчина, сосиски — все это очень выручает, когда нужно быстро подкрепиться, а в холодильнике пусто. Но насколько безопасны готовые мясные продукты?

Александр Умнов
Медицина

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

«Колбасу сложно назвать мясным продуктом, — говорит врач Александр Умнов. — Мяса в ней лишь пятая часть, а все остальное наполнение остается на совести производителя».

Вот лишь некоторые последствия, которыми может закончиться любовь к готовым мясным деликатесам.

Инфекции

«Мясной компонент продукта получают из особых кормовых пород. Эти породы специально ограничивают в движении. Кормят сверх нормы, причем порой не самым качественным кормом, в который нередко добавляют антибиотики, — предупреждает Александр Умнов. — Частое употребление таких добавок способно вызвать у животных резистентность к антибиотикам. Если в организм животного попадет бактерия, которую не возьмет антибиотик, это может вызвать серьезные заболевания у человека».

Риск развития рака

«В производство колбас и сосисок разных категорий идет фактически все животное: мясо, жиры, рога с копытами, образующиеся при переработке трансжиры и много что еще. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью», — говорит врач.

А канцерогены, как известно, повреждая ДНК и изменяя клеточный метаболизм, увеличивают риск развития раковых заболеваний.

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Отравление нитритом натрия

Весной прошлого года в Москве целая семья попала в реанимацию с сильнейшим пищевым отравлением. Как оказалось, люди отравились купленным холодцом, который в огромных количествах содержал нитрит натрия.

«Нитрит натрия часто добавляют для дополнительного окрашивания продукта, а также для увеличения срока годности, — объясняет наш эксперт. — Нитрит натрия — это консервант, который замедляет гниение мяса. Но всего 6 граммов этого вещества означают смерть для человека».

Отеки и высокое давление

«В колбасах, даже в докторской, много соли, которая задерживает жидкость в организме, — говорит врач. — Из-за этого усиливается работа почек, повышается артериальное давление и нарушается сердцебиение».

Повреждает ЖКТ

«Колбасы и сосиски могут содержать повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение желудочно-кишечного тракта и даже повышающей риск развития рака толстой кишки», — предупреждает Александр Умнов.

Риск инфаркта

Так как колбасу делают из малоподвижных животных, это очень жирный продукт. Поэтому любовь к колбасным продуктам заметно сказывается на фигуре. Но это не самое страшное.

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«При неумеренном потреблении такие продукты могут вызвать атеросклероз сосудов, повышая риск инфаркта разных органов, а также жировое перерождение органов (перерождение здоровых клеток органа в жировую ткань. — Прим. ред.), при котором они не могут полноценно работать», — говорит врач.

Если очень хочется, какую колбасу можно есть?

«Относительно других продуктов самой „безопасной“ считают колбасу из индейки, так как в мясе этой птицы мало жира, что снижает риск атеросклероза или распада жира до вредных компонентов», — говорит Александр Умнов.

Но и здесь нужна мера, потому как любая колбаса содержит много соли.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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