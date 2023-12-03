Можно даже сердечникам: врач назвал самую безвредную колбасу

«Мясной компонент продукта получают из особых кормовых пород. Эти породы специально ограничивают в движении. Кормят сверх нормы, причем порой не самым качественным кормом, в который нередко добавляют антибиотики, — предупреждает Александр Умнов. — Частое употребление таких добавок способно вызвать у животных резистентность к антибиотикам. Если в организм животного попадет бактерия, которую не возьмет антибиотик, это может вызвать серьезные заболевания у человека».