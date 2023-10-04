Кардиолог НИИ Джанелидзе назвал признак атеросклероза, который можно увидеть в зеркале

«При нашей последней встрече мужчина был совершенно седым, но через несколько лет я случайно увидел его фото: цвет волос у него изменился и стал как перец с солью, да и в целом внешний вид пациента стал гораздо лучше, он похудел и выглядел моложаво, — рассказал врач. — Оказалось, мужчина женился, бросил работу водителя грузовика и уехал в Индию, где теперь работает массажистом. Он полностью изменил образ жизни. Похоже, это и способствовало активизации защитных сил организма».