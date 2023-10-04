Кардиолог НИИ Джанелидзе назвал признак атеросклероза, который можно увидеть в зеркале

Опытные врачи способны определить проблемы со здоровьем и даже поставить предварительный диагноз только по внешности человека. Достаточно пациенту зайти в кабинет, произнести первые слова, а доктор уже будет понимать, какой недуг его мучит.
Об одном говорящем признаке рассказал практикующий врач-кардиолог. По нему можно заподозрить развитие атеросклероза — появление в кровеносных сосудах холестериновых бляшек. Это заболевание, если его вовремя не поймать, может привести к инфаркту и инсульту и даже к внезапной смерти.
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзеличный сайт
Признак атеросклероза
«Признаком раннего появления атеросклеротических бляшек может быть преждевременное поседение волос, —
А вот у женщин подобной связи цвета волос и атеросклероза не обнаружено, но лишь потому, что найти участниц для исследования просто не удалось.
«Перец с солью»: случай из практики
Кардиолог вспомнил одного из своих пациентов. 50-летний мужчина с жалобами на высокое давление начал принимать выписанные врачом таблетки от гипертонии и состояние его улучшилось. Пациент отказался проходить обследование и сдавать анализы на холестерин, которые ему настоятельно рекомендовал доктор.
«При нашей последней встрече мужчина был совершенно седым, но через несколько лет я случайно увидел его фото: цвет волос у него изменился и стал как перец с солью, да и в целом внешний вид пациента стал гораздо лучше, он похудел и выглядел моложаво, — рассказал врач. — Оказалось, мужчина женился, бросил работу водителя грузовика и уехал в Индию, где теперь работает массажистом. Он полностью изменил образ жизни. Похоже, это и способствовало активизации защитных сил организма».
Как проверить, есть ли атеросклероз сосудов
Врач отмечает, что ранняя седина необязательно точно говорит о том, что ваши сосуды забиты бляшками. Это лишь возможный признак риска тяжелого атеросклероза.
«Достоверно оценить состояние артерий и диагностировать атеросклероз можно по липидограмме и дуплексному сканированию сосудов, — говорит Константин Крулёв. — Проще всего осмотреть сонные артерии или сосуды нижних конечностей. По ним косвенно можно судить обо всех остальных артериях, в том числе питающих сердечную мышцу».
Посмотреть, в каком состоянии сосуды сердца, сложнее: УЗИ до них «не добивает». Покажут точно, забиты они или нет, только КТ и коронарография.
Главный же признак атеросклероза — стенокардия (сжимающая боль в груди при движении) и боль в ногах при ходьбе, резюмирует врач.