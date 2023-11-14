Собака спасла жизнь 51-летней хозяйке, почуяв рак толстой кишки

Несколько месяцев назад состояние женщины ухудшилось. Она стала чаще страдать от неприятных ощущений, привычные процедуры не помогали снять боль. Именно в этот период ее пес Брайан начал вести себя странно: собака постоянно обнюхивала «заднюю часть» Линдси. Хозяйка запрещала питомцу так себя вести, но послушный Брайан ее игнорировал. Он буквально не отходил от Линдси, выглядел крайне обеспокоенным и тревожным.