Собака спасла жизнь 51-летней хозяйке, почуяв рак толстой кишки

Линдси Туэйтс живет в Южном Йоркшире вместе с мужем и двухлетним псом по кличке Брайан. Женщине 51 год, у нее никогда не было серьезных проблем со здоровьем.
После первых родов Линдси поставили диагноз «геморрой», однако женщина научилась контролировать заболевание.
«Неприятные симптомы приходили и уходили, иногда я ощущала боль, но знала, что нужно делать», —
Несколько месяцев назад состояние женщины ухудшилось. Она стала чаще страдать от неприятных ощущений, привычные процедуры не помогали снять боль. Именно в этот период ее пес Брайан начал вести себя странно: собака постоянно обнюхивала «заднюю часть» Линдси. Хозяйка запрещала питомцу так себя вести, но послушный Брайан ее игнорировал. Он буквально не отходил от Линдси, выглядел крайне обеспокоенным и тревожным.
В одну из ночей Линдси проснулась, потому что ее простыня была запачкана кровью. Женщина подумала, что в связи с приближающимся климаксом у нее сбился менструальный цикл, поэтому не придала этому особого значения. Она вымылась, поменяла белье и снова легла спать.
Пес Брайан начал вести себя беспокойнее. Он еще настойчивее обнюхивал хозяйку и не отходил от нее ни на шаг. Тогда Линдси решила пойти к врачу. После осмотра женщина услышала шокирующий диагноз: рак толстой кишки на третьей стадии.
Собаки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и могут улавливать летучие органические соединения, которые выделяются на ранних стадиях многих видов рака.
Научные исследования даже показали, что собаки могут разделять запахи образцов крови и тканей, взятых у людей с раком яичников и здоровых людей.
Теперь Линдси проходит курсы химиотерапии и лучевой терапии. Она признается, что ее состояние ухудшилось, женщине больно сидеть и лежать. Обратись она к врачу раньше, этого вполне можно было бы избежать.
Ее главная поддержка — это Брайан. Пес продолжает находиться рядом с хозяйкой, именно благодаря ему женщина не опускает руки.
«Брайан потрясающий, он все время приходит обниматься. Он так нежен со мной, что ложится на спинку дивана и кладет голову мне на плечо, как бы говоря: „Я забочусь о тебе“. Он моя собака-терапевт, мой маленький супергерой», — говорит Линдси.
Женщина призывает всех не стесняться идти к врачу, даже если проблемы интимного характера. Любое промедление может усугубить ситуацию и даже стоить вам жизни.
«Поверьте, все, чего вы стесняетесь, врач уже видел десятки раз. Берегите свою жизнь», — призывает Линдси.
Как распознать рак кишки на ранних стадиях
Чем раньше вы обратитесь к врачу с тревожными симптомами, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Особенно это касается рака толстой кишки. Он очень агрессивен, поэтому заняться лечением нужно как можно раньше. О первых симптомах заболевания можно прочитать ЗДЕСЬ.