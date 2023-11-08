Как понять, что климакс близко: проверь себя

Климакс длится не один месяц. На самом деле это довольно продолжительный период в жизни женщины. И начинается он задолго до того, как полностью прекращаются менструации.
Функции яичников снижаются постепенно и очень важно не пропустить предупреждающие сигналы. Как понять, что климакс уже близко,
Первые три звоночка климакса
Меняется цикл
Например, теперь он не 30 дней, а 24. Это самый первый симптом, по которому легко ориентироваться. Он говорит о снижении резервов яичников.
Иногда случаются задержки менструации и появляются сопутствующие симптомы: боль в груди, отеки, скачки настроения. Цикл при этом может периодически восстанавливаться. О более выраженных изменениях в работе яичников говорит нерегулярность цикла — например, менструации «выпадают», случаются раз в два-три месяца.
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«Меняется и характер месячных. Например, они становятся более обильными или, наоборот, скудными либо даже чередуются от месяца к месяцу. Все становится очень нестабильно», — объясняет врач-гинеколог.
Появляются проблемы с кожей и слизистыми
«Кожа становится более сухой, без увлажняющего крема уже никак, и не только зимой, но и круглогодично, — продолжает Евгения Назимова. — Часто беспокоит женщин и сухость в области половых органов, прежде всего при половых контактах.
Еще один признак климакса — проблемы с микрофлорой влагалища из-за гормональных изменений. Это проявляется появлением выделений разной степени выраженности, иногда даже с неприятным запахом, дискомфортом, зудом и жжением.
Обычно ситуация нормализуется спустя некоторое время. Нередко при выраженном дискомфорте женщины обращаются за помощью к врачам, иногда у них в мазке находят незначительные изменения и даже могут назначить лечение.
Нарушение сна и резкие перепады настроения
Сон становится чутким, прерывистым. Уснуть сложнее, да и утром очень тяжело проснуться. Этот симптом тоже очень часто появляется при снижении выработки эстрогенов.
«Если вы заметили у себя один, а тем более несколько симптомов, нужно обратиться к врачу-гинекологу, чтобы оценить ваше текущее состояние здоровья и гормонального фона и обсудить с врачом дальнейшую тактику», — резюмирует доктор Назимова.