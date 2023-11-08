Как понять, что климакс близко: проверь себя

Иногда случаются задержки менструации и появляются сопутствующие симптомы: боль в груди, отеки, скачки настроения. Цикл при этом может периодически восстанавливаться. О более выраженных изменениях в работе яичников говорит нерегулярность цикла — например, менструации «выпадают», случаются раз в два-три месяца.

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«Меняется и характер месячных. Например, они становятся более обильными или, наоборот, скудными либо даже чередуются от месяца к месяцу. Все становится очень нестабильно» , — объясняет врач-гинеколог.