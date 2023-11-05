Польза и вред айвы: защитит от инфаркта, но в первый раз лучше пробовать ее в виде пюре

Хотя айва относится к близким родственникам груши и яблока, ее незаслуженно обходят вниманием. Многих смущает достаточно необычный внешний вид, так как айва покрыта пушком по всей кожуре. Другие просто не знают, как ее правильно есть, что с ней готовить, поскольку в сыром виде она мало кому нравится.
Айва полезна, ее можно применять с профилактической целью. Однако подойдет она как лакомство и десерт не всем. Чем полезна и кому противопоказана айва, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач- эксперт лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Есть декоративные и съедобные
Садоводы выделяют пять отельных разновидностей айвы. У них разные биологические характеристики: форма плодов, их окраска, скорость созревания и возможность употребления в пищу. Так, есть два декоративных сорта — пирамидальная и мраморная айва и три садовых — португальская, грушевидная и яблоковидная.
Два последних варианта — наиболее распространенные и популярные, именно их чаще всего выращивают на собственных участках. Названия эти растения получили за форму плодов, но есть у них различия и в отношении вкусовых качеств. Яблочный вид имеет более выраженный аромат, но мякоть у него сухая и очень твердая. Грушевидная айва более нежная и мягкая по текстуре, но обладает более резким и терпким вкусом.
Состав плодов
Плоды айвы низкокалорийные: на 100 граммов продукта приходится всего 40 килокалорий. При этом они содержат много полезных витаминов и минералов. Прежде всего это витамины A, C, E, витамины группы B, а также калий, железо, кальций, фосфор и медь.
«Благодаря такому составу айва поддерживает работу кроветворной системы, помогает справиться с воспалением и укрепляет иммунитет», — говорит врач.
Кроме того, в плодах айвы есть большое количество пектиновых соединений и дубильных веществ, которые помогают нормализовать пищеварение и укрепляют стенки сосудов, снижая тем самым риск развития инфарктов и инсультов.
Полезные свойства разных сортов айвы
Айва обладает целым рядом полезных свойств, которые она не теряет даже при приготовлении. Среди них можно выделить:
противовоспалительный эффект, который помогает быстрее восстановиться в период сезонных заболеваний;
антипаразитарное действие — есть ряд публикаций утверждающих, что айва может помочь в борьбе с паразитами и интоксикацией, которую они вызывают;
антианемическое свойство за счет содержания железа, особенно полезен сироп из этого плода, где питательные вещества сконцентрированы;
стимулирует сжигание жира за счет высокого уровня витамина С и низкой калорийности;
нормализует пищеварение за счет высокого уровня пектинов, помогает подавлять активность хеликобактера пилори, стимулирует заживление язвенных дефектов.
Кроме того, различные блюда с айвой полезны для сердечников. За счет высокого содержания антоцианов и хлорогеновой кислоты, катехинов и флавоноидов этот полезный плод помогает в нормализации сосудистого тонуса и артериального давления.
Можно не всем
Но у айвы есть и противопоказания. С осторожностью ее стоит употреблять людям с язвенной болезнью желудка (в стадии обострения, если употреблять ее в сыром виде) и хроническими запорами. Продукт богат растительной клетчаткой и фруктовыми кислотами, что может вызвать болевой синдром, вздутие и диарею.
Пух на поверхности айвы может вызвать раздражение гортани и голосовых связок и спровоцировать першение и боль в горле.
«Поэтому в сыром виде плод лучше не употреблять или ограничивать его количество 100 граммами в день, — объясняет Екатерина Кашух.
Осторожнее с айвой нужно быть аллергикам. Хотя плод относится к гипоаллергенным продуктам, но при наличии некоторых форм поллиноза может выступить как перекрестный аллерген наряду с грушей или яблоком. Первоначально стоит пробовать айву в термически обработанном виде, например в пюре или варенье. Если знакомство пройдет благоприятно, можно пробовать уже свежий плод.
Как ее выбирать?
При выборе айвы нужно обратить внимание на цвет плода: он должен быть насыщенно-желтым, без зеленого оттенка и подпорченных бочков, черных точек. Также он должен быть достаточно твердым, без вмятин и других видимых дефектов.
Хранить айву следует в холодильнике, причем лучше всего положить ее в бумажный пакет. В таком виде плоды останутся свежими примерно два месяца. Затем из них можно сделать джем, варенье, компот, мармелад, повидло и даже соус к мясу.
«Полезные свойства при этом продукт не потеряет», — резюмирует специалист.