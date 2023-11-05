Польза и вред айвы: защитит от инфаркта, но в первый раз лучше пробовать ее в виде пюре

Два последних варианта — наиболее распространенные и популярные, именно их чаще всего выращивают на собственных участках. Названия эти растения получили за форму плодов, но есть у них различия и в отношении вкусовых качеств. Яблочный вид имеет более выраженный аромат, но мякоть у него сухая и очень твердая. Грушевидная айва более нежная и мягкая по текстуре, но обладает более резким и терпким вкусом.