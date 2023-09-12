Сварите их немедленно: 10 овощей и фруктов, которые при готовке станут полезнее

Действительно, термическая обработка способна убить большую часть витаминов и полезных веществ в овощах и фруктах. И рекомендуется все же отдавать предпочтение свежим плодам — делать из них салаты или просто есть отдельно, например погрызть морковку или яблоко. Это, кстати, принесет пользу еще и для ваших зубов. Но иногда термическая обработка нужна не только для безопасности. Некоторые овощи и фрукты она может сделать даже полезнее свежих.
По словам диетолога Ольги Моховой, термообработка способна разрушить некоторые водорастворимые витамины. Например, витамины С, Р и большинство витаминов группы В. Также вода в процессе приготовления вымывает некоторые минералы: железо, магний, кальций, фосфор.
В то же время, как
Итак, какие овощи и фрукты можно спокойно варить или запекать, чтобы получить больше пользы? Диетолог назвала десять таких:
морковь;
помидоры;
красный перец;
крестоцветные — любые, в том числе все виды капусты и репа;
шпинат;
бобовые;
репчатый лук;
молодой картофель;
яблоки;
консервированные персики.
Кстати
Как рассказывал ранее микробиолог Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, для восстановления баланса качественного и количественного состава микробиоты в нашем кишечнике важны как живые, так и неживые микроорганизмы. Одно из любимых блюд для наших кишечных бактерий — пищевые волокна, которых много во фруктах и овощах. Однако собственным бактериям больше по вкусу придутся вареные овощи и фрукты, а не сырые: в таком виде им легче их переварить.
Типичная ошибка при заморозке овощей, которая убивает всю пользу
Замораживание овощей, фруктов и ягод — один из популярных способов сохранить полезные свойства летнего урожая на зиму. Как рассказывали эксперты Роспотребнадзора, этот процесс не уменьшает в них количество питательных веществ. Однако иногда в дело могут вмешаться ферменты в продуктах, которые способны быстрее привести к порче. Особенно важно это учитывать при заготовке овощей.
Замороженные овощи, имеющие низкую кислотность, даже минимальная активность ферментов может привести к ухудшению качества. Чтобы избежать порчи, специалисты советуют их предварительно бланшировать — перед замораживанием опустить нарезанные овощи на несколько десятков секунд в кипящую воду, а затем обдать ледяной водой.