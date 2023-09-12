Сварите их немедленно: 10 овощей и фруктов, которые при готовке станут полезнее

Действительно, термическая обработка способна убить большую часть витаминов и полезных веществ в овощах и фруктах. И рекомендуется все же отдавать предпочтение свежим плодам — делать из них салаты или просто есть отдельно, например погрызть морковку или яблоко. Это, кстати, принесет пользу еще и для ваших зубов. Но иногда термическая обработка нужна не только для безопасности. Некоторые овощи и фрукты она может сделать даже полезнее свежих.