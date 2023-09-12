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Сварите их немедленно: 10 овощей и фруктов, которые при готовке станут полезнее

Считается, что свежие овощи и фрукты гораздо полезнее, чем вареные или печеные. Однако это правило работает не всегда.

12 сентября 2023
эти овощи полезно варить
Источник:
IStockphoto

Действительно, термическая обработка способна убить большую часть витаминов и полезных веществ в овощах и фруктах. И рекомендуется все же отдавать предпочтение свежим плодам — делать из них салаты или просто есть отдельно, например погрызть морковку или яблоко. Это, кстати, принесет пользу еще и для ваших зубов. Но иногда термическая обработка нужна не только для безопасности. Некоторые овощи и фрукты она может сделать даже полезнее свежих.

По словам диетолога Ольги Моховой, термообработка способна разрушить некоторые водорастворимые витамины. Например, витамины С, Р и большинство витаминов группы В. Также вода в процессе приготовления вымывает некоторые минералы: железо, магний, кальций, фосфор.

В то же время, как рассказала врач изданию «Кубанские новости», жирорастворимые витамины А, К, Е, D сохраняются и при высокой температуре, а водорастворимый витамин В6 именно при варке переходит в максимально активную форму. Кроме того, при готовке могут образоваться дополнительные соединения, которые тоже пойдут на пользу организму.

Итак, какие овощи и фрукты можно спокойно варить или запекать, чтобы получить больше пользы? Диетолог назвала десять таких:

  • морковь;

  • помидоры;

  • красный перец;

  • крестоцветные — любые, в том числе все виды капусты и репа;

  • шпинат;

  • бобовые;

  • репчатый лук;

  • молодой картофель;

  • яблоки;

  • консервированные персики.

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Кстати

Как рассказывал ранее микробиолог Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, для восстановления баланса качественного и количественного состава микробиоты в нашем кишечнике важны как живые, так и неживые микроорганизмы. Одно из любимых блюд для наших кишечных бактерий — пищевые волокна, которых много во фруктах и овощах. Однако собственным бактериям больше по вкусу придутся вареные овощи и фрукты, а не сырые: в таком виде им легче их переварить.

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Типичная ошибка при заморозке овощей, которая убивает всю пользу

Замораживание овощей, фруктов и ягод — один из популярных способов сохранить полезные свойства летнего урожая на зиму. Как рассказывали эксперты Роспотребнадзора, этот процесс не уменьшает в них количество питательных веществ. Однако иногда в дело могут вмешаться ферменты в продуктах, которые способны быстрее привести к порче. Особенно важно это учитывать при заготовке овощей.

Замороженные овощи, имеющие низкую кислотность, даже минимальная активность ферментов может привести к ухудшению качества. Чтобы избежать порчи, специалисты советуют их предварительно бланшировать — перед замораживанием опустить нарезанные овощи на несколько десятков секунд в кипящую воду, а затем обдать ледяной водой.

Автор текста:Анастасия Романова
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