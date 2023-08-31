Типичная ошибка при заморозке овощей, которая убивает всю пользу

Заморозка также помогает сохранить на месяцы и даже годы полезные свойства овощей, фруктов и ягод. По словам специалистов Роспотребнадзора, процесс не уменьшает в них количество питательных веществ. Главное — изначально выбирать качественные и свежие продукты . Однако иногда в дело могут вмешаться ферменты, которые входят в состав продуктов, и быстрее привести к порче. Особенно важно это учитывать при заморозке овощей.