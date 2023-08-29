В Подмосковье бурный медовый месяц довел 52-летнего мужчину до реанимации

Оказалось, что 52-летний мужчина стремился активно провести медовый месяц. После свадьбы он стал принимать препараты для потенции, при этом не отказывая себе в алкоголе. Но месяца даже не потребовалось, такого режима хватило на неделю, чтобы оказаться в реанимации Сергиево-Посадской больницы. Без сознания и с пониженным давлением.
Как
«Такая группа препаратов (для улучшения эректильной функции) характерна тем, что снижает артериальное давление, тем самым улучшая приток крови к половому органу у мужчин. В сочетании с алкоголем они способны резко снижать давление, что может приводить к потере сознания», — объяснила заведующая терапевтическим отделением №2 стационара Марина Козлова.
В итоге мужчине потребовалась инфузионная, детоксикационная и гастропротективная терапия. Как говорят медики, уже через полчаса он пришел в сознание, а давление пришло в норму.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали домой под наблюдение врача-уролога. А врачи призывают не принимать лекарственные препараты без назначения и ни в коем случае не сочетать их с алкоголем.
Какие лекарства в сочетании с алкоголем могут довести до комы — объяснение врача-токсиколога читайте ЗДЕСЬ.
К слову
Случай с 41-летним мужчиной, одновременно принявшим алкоголь и виагру, закончился трагично. О нем сообщалось в Journal of Forensic and Legal Medicine. Мужчину спасти не удалось, он умер от кровоизлияния в мозг. Дело было в одном из отелей индийского города Нагпур, где мужчина хотел провести зажигательную ночь со своей подругой. Ночь прошла на высоте, но вот утром герой-любовник почувствовал себя плохо, от помощи отказался — говорил, что похожие симптомы были и раньше и все проходило само.
В мае в журнале Scince Direct был описан редкий клинический случай — тройной перелом полового члена. Такой диагноз поставили врачи медицинского центра Университета Килиманджаро 36-летнему жителю Танзании, услышавшему во время интимной близости резкий щелчок. О том, в каком положении чаще всего происходят подобные травмы, читайте ЗДЕСЬ.