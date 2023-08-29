В Подмосковье бурный медовый месяц довел 52-летнего мужчину до реанимации

Случай с 41-летним мужчиной, одновременно принявшим алкоголь и виагру, закончился трагично. О нем сообщалось в Journal of Forensic and Legal Medicine. Мужчину спасти не удалось, он умер от кровоизлияния в мозг. Дело было в одном из отелей индийского города Нагпур, где мужчина хотел провести зажигательную ночь со своей подругой. Ночь прошла на высоте, но вот утром герой-любовник почувствовал себя плохо, от помощи отказался — говорил, что похожие симптомы были и раньше и все проходило само.