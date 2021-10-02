«Доширак» может пропасть из магазинов: диетолог рассказала о вреде и пользе лапши

С прилавков магазинов в ближайшее время может исчезнуть «Доширак» из-за нехватки кадров на заводах в России, где его делают. Ведь на производстве в основном работают мигранты. Растущий курс рубля заставляет их уезжать из страны в поисках более высоких заработков.
Например, на заводе в Саратовской области, где производят лапшу, банально не хватает рабочих рук, отгрузка товара оптовикам задерживается. Как
«Доктор Питер» разбирается, почему же иногда так хочется съесть «Доширак»? Может ли он быть полезным? И что происходит с организмом, когда мы едим «Доширак»? На вопросы ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
Врач-диетолог
Почему лапша быстрого приготовления так полюбилась россиянам? Возможно, потому, что основу продукта составляют макаронные изделия из пшеничной муки. Может использоваться любой сорт, но результат будет один: это мощнейший источник углеводов. Наш организм получает много энергии, которая обеспечивает суточную потребность в углеводах. В принципе, основа нашего питания — это углеводистая пища. Она дает ощущение движения, быстрого насыщения, желания жить.
Из чего это сделано
В основном в состав лапши быстрого приготовления входят пшеничная мука, растительное масло и огромный список несильно вредных продуктов, которые иногда могут казаться даже полезными. Например, в лапшу добавляют порошок соевого соуса, порошок ламинарии. На первый взгляд может показаться, что состав и несильно плохой. Но дальше идет длинный перечень концентратов: в лапшу добавляют огромное количество пищевых добавок, эмульгаторов, клейковины, стабилизаторов с «Е». Может быть в составе и сахар. Все перечисленное разрешено пищевой промышленностью, но здоровья нам от этого не прибавит. Еще в лапше быстрого приготовления всегда содержится большое количество соли.
Продукт быстрого потребления, с одной стороны, содержит хорошо усваиваемый ингредиент — муку высшего сорта. Под воздействием ферментов в организме, она быстро расщепляется на составляющие. Конечным продуктом будет сахар. Он повысит в крови уровень глюкозы. Из-за этого поджелудочная железа сбросит инсулин, чтобы погасить пиковый взлет сахаров.
Цепочка будет повторяться: мука — сахар — инсулин. Это старт для развития сахарного диабета, проблем с эндокринной системой, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. Изменится обмен углеводами, а он у нас связан с жировым обменом. Последний также нарушится.
Пустые калории
Но даже если не заострять внимания на повышении глюкозы в крови, еще одна проблема лапши быстрого происхождения в том, что по желудочно-кишечному тракту она проходит очень быстро, а пользу приносит та пища, которая этот путь проходит медленно. Если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи, можно было бы говорить об относительной пользе.
Да и мука сама по себе неполезна. У зерна нет оболочек, остается только серединка — чистый крахмал. В лапше быстрого приготовления нет гемицеллюлозы — ключевого компонента клеточных мембран растений. Она является источником пищевых волокон, витаминов, биологически активных веществ.
Пищевых волокон в день должно быть не меньше 25-35 граммов. Допустим, вы очень хотите съесть «Доширак». Тогда его необходимо обогатить другими продуктами. Их не надо добавлять в лапшу, их нужно дополнительно употребить, чтобы восполнить недостаток пищевых волокон.
Итак, к одной упаковке лапши быстрого приготовления надо добавить:
полчашки овсяных отрубей и полчашки отварной чечевицы;
6-8 штук кураги или сушеного чернослива;
яблоко или апельсин.
Только в этом случае дотация пищевых волокон будет достаточной.
Еда отчаяния
И надо понимать, что такой едой, как лапша быстрого приготовления, каждый день питаться нельзя.
Это еда отчаяния. Еда форс-мажора. Она не несет в себе ничего, кроме достаточной сытости.
Даже если вы выберете дорогие аналоги, просто там, вероятно, будут более ценные экстракты, но цена этих добавок несопоставима с тем, что мы получим в итоге — быстрые углеводы. Они сродни любой конфете, любому печенью. Такой выбор никогда не сравнится с перловой кашей по полезности, с булгуром с овощами, томленой гречей.
Вообще, любые полуфабрикаты подобного типа не несут ценности с точки зрения функционального питания — продуктов, которые улучшают наше здоровье. Все это эрзац-питание. Невозможно получить хорошую кашу, например, из запечатанных в полиэтиленовый пакет зерен. Это несравнимые продукты по качеству, чем те, что готовятся самостоятельно. Рафинированные продукты всегда вредны для нашего организма.