«Доширак» может пропасть из магазинов: диетолог рассказала о вреде и пользе лапши

Но даже если не заострять внимания на повышении глюкозы в крови, еще одна проблема лапши быстрого происхождения в том, что по желудочно-кишечному тракту она проходит очень быстро, а пользу приносит та пища, которая этот путь проходит медленно. Если бы в лапше были не просто экстракты водорослей, а морская капуста, не просто экстракт овощей, а запеченные цельные овощи, можно было бы говорить об относительной пользе.