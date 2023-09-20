Вплоть до летального исхода: чем опасен мед больных пчел, который можно купить на ярмарке

«Применение пестицидов в зоне лёта пчел часто приводит к отравлению и гибели насекомых. Это может иметь серьезные последствия для их популяции и производства меда, — рассказывает эксперт из Центра оценки качества зерна Вера Бормотова. — Гибель пчел возникает во время сбора пыльцы при контакте с пестицидами, а также при попадании действующих веществ пестицидов в организм насекомого через нектар, пыльцу или сок растений».