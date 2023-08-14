Проверка Роскачества нашла в меде с ярмарок сахарный сироп и пестициды

«Если качество исследованного меда не соответствует требованиям к натуральному меду, это означает, что такой мед можно было бы назвать фальсификатом. Однако с юридической точки зрения мы не можем утверждать, что это фальсификат. На сегодняшний день определения общего термина „мед“ нет ни в техническом регламенте, ни в ГОСТе», — резюмирует Сергей Митин, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.