Проверка Роскачества нашла в меде с ярмарок сахарный сироп и пестициды

Эксперты Роскачества проверили качество и безопасность шести видов меда, который продается на ярмарках в разных регионах России. Большинство нарушений касается маркировки продукции, но есть нарекания и к качеству.
Уловки продавцов меда
Среди монофлорных сортов меда грубых подделок почти не выявлено. И если на ярмарке вам предлагают мед с одного определенного вида растения (гречишный, липовый, кипрейный), то, скорее всего, он будет натуральный, не сахарный сироп.
Другое дело, что недобросовестные продавцы могут завысить его цену. Например, выдать недорогой мед стоимостью за килограмм в среднем около 500 рублей за дорогой каштановый, цена которого может доходить до 5 тысяч рублей.
Дорогими сортами может «прикидываться» и полифлорный (смешанный) мед, оформленный по документам как цветочный.
Некачественный продукт: как обманывают покупателей
Три образца меда, проверенных в Роскачестве, оказались плохого качества. В одном даже обнаружили следы пестицидов.
Гречишный мед из Орла (производитель не указан) оказался вовсе не гречишным. Доминантой в нем была пыльца крестоцветных. Нехарактерным для меда оказалось и соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе. Это означает, что при производстве меда применяли глюкозно-фруктозный сироп. Также в этом меде выявили следы пестицида тиаклоприда. Его используют для борьбы с вредными насекомыми в сельском хозяйстве.
В башкирском гречишном меде из Уфы (ИП Назарчук А.В.) оказалось слишком низким диастазное число — это основной показатель натуральности и зрелости меда. Чем оно выше, тем лучше мед. Также эксперты выявили слишком низкое для гречишного меда инвертазное число, которое показывает активность сахаразы меда.
В образце меда из Краснодара обнаружилось 98% пыльцы каштана. Это не соответствует природным значениям — вероятнее всего, ее просто добавили в другую основу. Также в этот мед, скорее всего, подлили сахарный сироп.
Это — хороший мед
В ходе исследования качественными и безопасными признаны:
гречишный мед из Барнаула (производитель не указан);
мед каштановый «Ярмарка „Коломенское“»,
мед каштановый «Пасека семьи Люньковых» (Уфа).
Мед — что это?
Понятия «мед» в российском законодательстве нет, как не существует и его определения в нормативных документах — ни в ГОСТе, ни в техрегламенте. Так что юридически медом можно назвать и сахарный сироп.
«Если качество исследованного меда не соответствует требованиям к натуральному меду, это означает, что такой мед можно было бы назвать фальсификатом. Однако с юридической точки зрения мы не можем утверждать, что это фальсификат. На сегодняшний день определения общего термина „мед“ нет ни в техническом регламенте, ни в ГОСТе», — резюмирует Сергей Митин, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.