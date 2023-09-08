Химик-технолог Косникова объяснила, что на самом деле кладут в магазинный кетчуп

«Чаще всего крахмал нужен в кетчупах первой и второй категории для загущения продукта, — объясняет Ольга Косникова. — Используют кукурузный или картофельный, модифицированный или нативный. Сам по себе крахмал неопасен. Это сложный углевод, который медленно усваивается. В помидорах от природы тоже есть крахмал. Его главный минус в том, что он увеличивает калорийность кетчупа. Это факт. Безусловно, кетчуп на крахмале (особенно когда его много, а сам продукт супердешевый) по вкусу отличается от кетчупа без загустителей. Но вы можете выбирать соус без крахмала в составе. Главное, не демонизируйте ингредиенты попусту».