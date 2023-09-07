Эксперт по пищевой безопасности назвал продукты, которые он никогда не покупает в магазине

«Это, конечно, очень удобно, — говорит эксперт по пищевой безопасности Дарин Детвайлер, пишет издание HuffPost . — Но никто не гарантирует вам безопасность и то, что сотрудники магазина резали фрукты по всем правилам и с соблюдением гигиены. Вполне может случиться перекрестное заражение , если человек до этого брал руками что-то не очень чистое. К тому же в нарезанных фруктах со временем начинают расти патогенные бактерии — еще до того, как мы их купим. Определить, пригодна ли для употребления нарезка, мы не можем, пока дома не вскроем упаковку».