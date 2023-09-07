Эксперт по пищевой безопасности назвал продукты, которые он никогда не покупает в магазине

Отравиться можно плохо приготовленной пищей, зараженной бактериями, некачественно промытой. Но пищевые отравления с сильной болью в животе и рвотой иногда случаются и после употребления некачественных продуктов. Их вполне можно купить в магазине шаговой доступности, даже не догадываясь об этом.
Вот что эксперт по безопасности пищевых продуктов никогда не покупает в простом продуктовом магазине и почему советует всем задуматься об этом.
Эксперт по продовольственной политике, руководитель программы безопасности пищевых продуктов, США, автор книги «Безопасность пищевых продуктов: прошлое, настоящее и прогнозы»Личный сайт
Нарезанные на кусочки фрукты
«Это, конечно, очень удобно, — говорит эксперт по пищевой безопасности Дарин Детвайлер, пишет издание
Готовые к употреблению блюда
«Еще одно место, где могут размножаться болезнетворные микроорганизмы, — это готовые к употреблению блюда. Они обычно изготавливаются на кухне магазина, и их покупают и едят прямо из контейнера, — рассказывает эксперт. — У меня есть вопросы по поводу сроков их хранения и рисках перекрестного заражения. Тут часто бывают нарушения, как следствие — возрастает опасность отравиться».
Листовая зелень в пакетах
«Если она упакована на производстве, с указанными датами, адресами, сроками хранения, то это вполне безопасно, — отмечает Дарин Детвайлер. — Но упакованные прямо в магазине „фирменные“ смеси листовой зелени вызывают вопросы. Что находится в пакете, откуда зелень туда положили? Я лучше куплю целый кочан салата и промою его самостоятельно. Помните, что удобство не должно быть превыше, чем ваши безопасность и здоровье».
Магазинный фарш
«Я не любитель покупать готовый куриный или говяжий фарш в мясном отделе, — признается Детвайлер. — Часто там не соблюдают правило „какой товар первым пришел, тот первым и ушел“ и продают упаковки, не обращая внимание на время изготовления фарша. Еще есть риски, что сотрудники, которые готовят эти продукты, могут прийти на работу больными, не соблюдают правила гигиены и безопасности. Такие проблемы довольно распространены».
Детвайлер добавил, что отдает предпочтение фаршу с названием производителя на упаковке, датой и кодом партии, а еще чаще мелет полуфабрикат из кусков мяса дома самостоятельно.