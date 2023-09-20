Куча сахара и никакой пользы: 7 худших продуктов с большим количеством углеводов

Фруктовые соки многие до сих пор считают скорее полезными напитками. Однако если мы говорим о пакетированном продукте из магазина, то пользы в нем не больше, чем в сладком лимонаде. В таких соках нет витаминов и клетчатки, зато есть много сахара. Мало того, что сок вряд ли увеличит ваше чувство сытости во время еды, вы также можете испытать те же скачки и падения уровня сахара в крови, пишет издание ETNT. Поэтому лучше готовить дома свежевыжатые соки.