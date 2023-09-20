Куча сахара и никакой пользы: 7 худших продуктов с большим количеством углеводов

Углеводы многие воспринимают как абсолютное зло или как бесполезный для нашего организма макронутриент. На самом деле это не так: углеводы — очень важный и нужный источник энергии.
Однако богатые углеводами продукты тоже бывают очень разными: есть рис, есть свежие фрукты, а есть газировка с большим количеством сахара. Некоторые из высокоуглеводных лакомств стоит есть пореже. Вот несколько примеров таких продуктов.
Джем и варенье
Джем и варенье делают из свежих фруктов, однако в готовой продукции вы уже не найдете тех полезных свойств. Зато сахара производители обычно не жалеют. При этом сытным варенье назвать точно не получится — это, по сути, пустые калории. Поэтому, если любите джемы или подобные десерты, лучше делать их самостоятельно, проследив за количеством сахара и добавив некоторые полезные ингредиенты вроде семян чиа.
Фруктовый йогурт
Сам по себе йогурт без добавок — продукт довольно полезный: в нем и белок, и кальций, и пробиотики. Однако на полках магазинов нередко можно найти йогурты, в которые для вкуса добавляют множество красителей, сахара и ароматизаторов.
Если любите сладкий йогурт, попробуйте самостоятельно добавлять в него свежие фрукты или выбирайте варианты без добавленного сахара.
Выпечка
Никто не говорит о том, что нужно навсегда позабыть о сладких пончиках и круассанах. Однако важно помнить: эти лакомства не только калорийны, но и содержат большое количество сахара и быстрых углеводов. Поэтому знайте меру, а еще лучше — готовьте булочки самостоятельно. Используйте цельнозерновую муку, добавьте в тесто больше клетчатки с помощью тертой моркови или кабачка — и сладости станут более полезными.
Мармелад
На пачках мармеладок нередко пишут, что сделаны они из «настоящих фруктов». Мармелад действительно часто делают из фруктового пюре, однако даже в него добавляют несколько форм сахара, а еще тонну красителей. Поэтому не ешьте мармелад слишком часто. Лучше заменить его свежими или консервированными фруктами.
Кофе с добавками
Сам по себе кофе — напиток низкокалорийный, никакого сахара в нем нет. Но если вы добавляете в него много сливок, сахара, жирное молоко или сиропы, вы получаете настоящую сахарную бомбу. Причем такие «жидкие» калории никакого насыщения вам не принесут.
Если вкус черного кофе без добавок вам не по душе, попробуйте добавлять нежирное молоко и немного стевии или другого подсластителя.
Конфеты
Конфеты можно считать одним из худших источников углеводов. В них нет витаминов, минералов и полезных веществ. Зато помимо большого количества сахара есть насыщенные жиры и красители. Наконец, калорий в конфетах тоже много, но наесться ими практически невозможно. Небольшая порция конфет вам не навредит, но важно следить за тем, сколько вы едите.
Фруктовый сок
Фруктовые соки многие до сих пор считают скорее полезными напитками. Однако если мы говорим о пакетированном продукте из магазина, то пользы в нем не больше, чем в сладком лимонаде. В таких соках нет витаминов и клетчатки, зато есть много сахара. Мало того, что сок вряд ли увеличит ваше чувство сытости во время еды, вы также можете испытать те же скачки и падения уровня сахара в крови, пишет издание