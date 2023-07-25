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Личный опыт: какие продукты для перекуса выбирают диетологи

Эксперты по правильному питанию признаются, что время от времени тоже хотят перекусить чем-нибудь хрустящим или сладким. Узнайте, какие полезные варианты закусок они предпочитают.

25 июля 2023
Полезные перекусы
Источник:
iStockphoto

Перекусы — далеко не всегда зло. Если, конечно, вы не съедаете огромный пакет чипсов или не взяли за правило поглощать шоколад в неограниченных количествах каждый раз, когда испытываете грусть или скуку. Главное — научиться грамотно выбирать продукты для перекусов.

А какую еду предпочитают диетологи? Издание Daily Mail поговорило со специалистами и выяснило, какие угощения по вкусу экспертам по правильному питанию.

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Диетолог Прия Тью предпочитает в качестве закуски есть орехи — грецкие или миндаль. Кроме того, она советует попробовать сырые овощи с хумусом и порцией семян. Такой сытный перекус поможет сохранить баланс сахара в крови.

А если захотелось сладкого, то Тью выбирает домашние оладьи по оригинальному рецепту. Для теста специалист использует овес, пюре из банана, тыквенные семена, мед для сладости и рапсовое масло.

Ее коллега Кирстен Джексон любит перекусывать жареным нутом и свежими фруктами. В качестве хрустящего снека диетолог советует нарезать морковь или перец на палочки и съесть их с сальса-соусом или хумусом.

Однако одна из самых любимых закусок Джексон — арахисовое масло, намазанное на овсяные лепешки. В овсе много клетчатки, поэтому такие лепешки помогают снизить уровень холестерина в крови.

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Диетолог Френки Филлипс предпочитает лакомиться жареным пряным нутом. Готовит она его так: нужно высушить банку нута на кухонном полотенце, выложить его в емкость для запекания, сбрызнуть оливковым маслом, добавить тмин и черный молотый перец. Перемешать и отправить в духовку на 15 минут — и хрустящая, богатая пищевыми волокнами закуска готова.

Старший диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор выбирает самые простые варианты для перекуса: нарезанные на дольки овощи, горсть несоленых орехов и семян. Чтобы все это не приедалось, экспериментируйте с сочетаниями и попробуйте добавлять соус на основе йогурта. А если хотите чего-то посытнее, можно приготовить домашний рыбный паштет. Возьмите скумбрию или лосося и смешайте мякоть с мягким сыром, пряностями и лимоном. Особенно хорош такой паштет с цельнозерновыми крекерами, огурцами и помидорами.

Автор текста:Дарья Гапионок
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