Личный опыт: какие продукты для перекуса выбирают диетологи

Перекусы — далеко не всегда зло. Если, конечно, вы не съедаете огромный пакет чипсов или не взяли за правило поглощать шоколад в неограниченных количествах каждый раз, когда испытываете грусть или скуку. Главное — научиться грамотно выбирать продукты для перекусов.
А какую еду предпочитают диетологи? Издание
Диетолог Прия Тью предпочитает в качестве закуски есть орехи — грецкие или миндаль. Кроме того, она советует попробовать сырые овощи с хумусом и порцией семян. Такой сытный перекус поможет сохранить баланс сахара в крови.
А если захотелось сладкого, то Тью выбирает домашние оладьи по оригинальному рецепту. Для теста специалист использует овес, пюре из банана, тыквенные семена, мед для сладости и рапсовое масло.
Ее коллега Кирстен Джексон любит перекусывать жареным нутом и свежими фруктами. В качестве хрустящего снека диетолог советует нарезать морковь или перец на палочки и съесть их с сальса-соусом или хумусом.
Однако одна из самых любимых закусок Джексон — арахисовое масло, намазанное на овсяные лепешки. В овсе много клетчатки, поэтому такие лепешки помогают снизить уровень холестерина в крови.
Диетолог Френки Филлипс предпочитает лакомиться жареным пряным нутом. Готовит она его так: нужно высушить банку нута на кухонном полотенце, выложить его в емкость для запекания, сбрызнуть оливковым маслом, добавить тмин и черный молотый перец. Перемешать и отправить в духовку на 15 минут — и хрустящая, богатая пищевыми волокнами закуска готова.
Старший диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор выбирает самые простые варианты для перекуса: нарезанные на дольки овощи, горсть несоленых орехов и семян. Чтобы все это не приедалось, экспериментируйте с сочетаниями и попробуйте добавлять соус на основе йогурта. А если хотите чего-то посытнее, можно приготовить домашний рыбный паштет. Возьмите скумбрию или лосося и смешайте мякоть с мягким сыром, пряностями и лимоном. Особенно хорош такой паштет с цельнозерновыми крекерами, огурцами и помидорами.