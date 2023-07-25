Личный опыт: какие продукты для перекуса выбирают диетологи

Старший диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор выбирает самые простые варианты для перекуса: нарезанные на дольки овощи, горсть несоленых орехов и семян. Чтобы все это не приедалось, экспериментируйте с сочетаниями и попробуйте добавлять соус на основе йогурта. А если хотите чего-то посытнее, можно приготовить домашний рыбный паштет. Возьмите скумбрию или лосося и смешайте мякоть с мягким сыром, пряностями и лимоном. Особенно хорош такой паштет с цельнозерновыми крекерами, огурцами и помидорами.