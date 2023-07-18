Названы 3 группы продуктов, которые снимают воспаление и защищают от тромбоза

Чтобы не пострадать от тромбоза, нужно проходить ежегодные обследования, не забывать про физическую активность, пить чистую воду и следить за рационом. Чем больше в нем жирного, сладкого, соленого, тем хуже для организма.
Не менее опасно воспаление. Оно способно дополнительно стимулировать образование тромбов.
«Мы знаем, что существует связь между воспалением в организме и свертыванием крови, поскольку воспаление снижает активность естественных антикоагулянтных механизмов. Поэтому продукты, уменьшающие воспаление, должны быть в вашем ежедневном рационе», —
По словам эксперта, «антитромбозные» продукты условно можно разделить на три группы:
цельнозерновые — к ним относятся крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис;
орехи — кешью, миндаль, фундук, грецкие орехи (список можно продолжать);
фрукты — яблоки, бананы, груши, апельсины и так далее — выбирайте то, что любите.
Именно в них содержится больше всего флавоноидов — соединений, которые помогают контролировать уровень воспаления в организме. Следовательно, они могут защитить от тромбоза даже тех, кто входит в группу риска.
Не стоит забывать и про овощи, масла, рыбу и ягоды — эти продукты также необходимы нашему организму, они помогают растворять смертельно опасные тромбы.
Важная деталь: эти продукты можно есть в качестве профилактики тромбоза, однако ни в коем случае нельзя считать, что они так же эффективны, как назначенные врачом лекарства! Обязательно принимайте все препараты, которые выписал вам доктор.
Продукты, которые провоцируют образование тромбов
Декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридман при Университете Тафтса доктор Ариуш Мозаффарян рекомендует не перебарщивать с продуктами, в которых есть много крахмала, сахара и соли.
По его мнению, самыми вредными можно считать газированные лимонады с большим количеством сахара и конфеты. Дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к образованию тромбов и не дает им раствориться. Кроме того, конфеты и сладкие напитки способствуют накоплению бляшек в сосудах.
При этом врач не призывает отказываться от сладкого в принципе. Он советует сладкоежкам обратить внимание на:
мороженое;
темный шоколад;
орехи в меду;
фрукты.
Кстати, если не хотите столкнуться с тромбозом, придется отказаться от сигарет: курение оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды и также может сделать кровь гуще.
О том, что еще можно сделать для того, чтобы уберечь себя от тромбоза, можно прочитать ЗДЕСЬ.