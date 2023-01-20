Известно, что нездоровая пища провоцирует метаболическую дисфункцию: например, инсулинорезистентность и ожирение. Это становится причиной хронического воспаление, которое как раз стимулирует процесс свертывания крови и тромбообразования.

Декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридман при Университете Тафтса доктор Ариуш Мозаффарян рекомендует не перебарщивать с продуктами, в которых есть много крахмала, сахара и соли.

По его мнению, «самыми вредными» можно считать газированные лимонады с большим количеством сахара и конфеты. Дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к образованию тромбов и не дает им раствориться. Кроме того, конфеты и сладкие напитки способствуют накоплению бляшек в сосудах.