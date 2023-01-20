О тромбозе активно заговорили с началом пандемии коронавируса. Врачи довольно скоро выяснили, что ковид повреждает вены и артерии, плохо влияет на сосуды. Кровь у зараженных и переболевших часто становится более густой, если человек еще и мало двигается, это только повышает вероятность неприятных последствий.
Однако, по мнению специалистов, риск тромбоза также может повысить несбалансированное питание. И в особенности — переизбыток некоторых продуктов в рационе.
Известно, что нездоровая пища провоцирует метаболическую дисфункцию: например, инсулинорезистентность и ожирение. Это становится причиной хронического воспаление, которое как раз стимулирует процесс свертывания крови и тромбообразования.
Декан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридман при Университете Тафтса доктор Ариуш Мозаффарян рекомендует не перебарщивать с продуктами, в которых есть много крахмала, сахара и соли.
По его мнению, «самыми вредными» можно считать газированные лимонады с большим количеством сахара и конфеты. Дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к образованию тромбов и не дает им раствориться. Кроме того, конфеты и сладкие напитки способствуют накоплению бляшек в сосудах.
При этом врач не призывает отказываться от сладкого в принципе: он советует сладкоежкам обратить внимание на мороженое, темный шоколад, орехи в меду, фрукты, пишет
Врач-кардиолог Городской поликлиники №52, филиал №1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к.м.н.
Профилактика тромбоза
По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Татьяны Чернушенко, лучшей профилактикой тромбоза могут стать умеренные физические нагрузки. Если у вас нет денег на абонемент в фитнес-зал, постарайтесь хотя бы просто ходить чаще пешком.
Также важно пить достаточно чистой воды — даже небольшое обезвоживание делает кровь гуще. Врачи рекомендуют пить не менее 30 мл на 1 кг веса.
Если не хотите столкнуться с тромбозом, придется отказаться от сигарет — курение оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды и также может сделать кровь гуще.
О том, что еще можно сделать для того, чтобы уберечь себя от тромбоза, можно прочитать ЗДЕСЬ.