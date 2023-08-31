Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Названа добавка, которая замедляет процесс старения и защищает от инфаркта

Этот антиоксидант некоторые врачи называют «супергероем»: он помогает бороться с диабетом, мигренью, болезнями мозга и сердца. Кроме того, сохраняет молодость и красоту. И да, найти его можно в привычных продуктах.

31 августа 20232
Названа добавка, которая замедляет процесс старения и защищает от инфаркта
Источник:
iStockphoto

Старение — неизбежная часть жизни, которую часто считают неподвластной нашему контролю. Однако мы можем выглядеть моложе, стоит только помнить про несколько простых правил: следить за режимом дня, заниматься спортом, полноценно отдыхать, пить чистую воду и разнообразно питаться.

Кроме того, сохранить молодость и красоту могут помочь и некоторые добавки. Одна из них — это убихинон, или коэнзим Q10.

«Это супергеройский ингредиент, который может творить чудеса с вашим здоровьем и жизненной силой. Это похоже на секретное оружие здоровья, которое поможет вам чувствовать себя бодрым и энергичным», — говорит диетолог Тина Лонд Колк.

Читайте также

Коэнзим Q10 действует как источник клеточной энергии, защищая их от повреждений и помогая как можно быстрее регенерироваться. Этот антиоксидант можно сравнить с турбокомпрессором для клеток: он играет решающую роль в производстве АТФ, который считается основным источником энергии для клеток.

Одно исследование, опубликованное в журнале «Механизмы старения и развития» в 2021 году, подтвердило связь между коэнзимом Q10 и старением. При дефиците этого антиоксиданта может произойти сбой в организме, человек начнет быстрее стареть.

Чем еще полезен коэнзим Q10:

  • помогает в лечении некоторых серьезных проблем сердца, включая атеросклероз, ИБС, хроническую сердечную недостаточность, предынфарктное состояние, стенокардию, кардиомиопатию;

  • помогает очищать клетки мозга от «мусорных» фрагментов белков — амилоидов, которые связаны с болезнью Альцгеймера;

  • играет важную роль в борьбе с сахарным диабетом: помогает диабетикам дольше оставаться активными, в определенной степени защищая клетки нервной системы от поражения;

  • профилактирует приступы мигрени, но его нужно применять под контролем врача и в комбинации со всеми назначенными препаратами;

  • необходим людям, которые принимают статины: коэнзим Q10 помогает уменьшить тяжесть эффектов от статинов, что позволит продолжить лечение и снижать опасные уровни холестерина без выраженного недомогания.

Где его искать

Диетология

Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики

Точную суточную норму коэнзима Q10 ученые еще определяют, но в среднем считается, что безвредно количество от 90 до 200 мг. Именно эти объемы обычно содержат пищевые добавки. Но пополнить запасы убихинона можно и за счет продуктов. Среди самых богатых этим соединением можно выделить:

  • красное мясо;

  • субпродукты (говяжья печень, язык);

  • рыбу, преимущественно красную;

  • орехи (фисташки, арахис);

  • цельные зерна;

  • растительные масла первого отжима;

  • зеленый горошек;

  • болгарский перец (особенно зеленого цвета);

  • зеленую стручковую фасоль;

  • огородную зелень.

Вещество хорошо растворяется в жирах, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употребление жирной пищи, говорит Гульшат Сираева. В противном случае при дефиците масел или жиров в питании даже добавки коэнзима Q10 в капсулах не помогут, компонент просто не всосется из кишечника. Зная подобные свойства коэнзима, его нередко выпускают в форме капсул с маслами, растворов в масле или таблеток.

Автор текста:Софья Хромова
ДиагностикаКрасота