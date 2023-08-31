Названа добавка, которая замедляет процесс старения и защищает от инфаркта

Старение — неизбежная часть жизни, которую часто считают неподвластной нашему контролю. Однако мы можем выглядеть моложе, стоит только помнить про несколько простых правил: следить за режимом дня, заниматься спортом, полноценно отдыхать, пить чистую воду и разнообразно питаться.
Кроме того, сохранить молодость и красоту могут помочь и некоторые добавки. Одна из них — это убихинон, или коэнзим Q10.
«Это супергеройский ингредиент, который может творить чудеса с вашим здоровьем и жизненной силой. Это похоже на секретное оружие здоровья, которое поможет вам чувствовать себя бодрым и энергичным», —
Коэнзим Q10 действует как источник клеточной энергии, защищая их от повреждений и помогая как можно быстрее регенерироваться. Этот антиоксидант можно сравнить с турбокомпрессором для клеток: он играет решающую роль в производстве АТФ, который считается основным источником энергии для клеток.
Одно исследование, опубликованное в журнале
Чем еще полезен коэнзим Q10:
помогает в лечении некоторых серьезных проблем сердца, включая атеросклероз, ИБС, хроническую сердечную недостаточность, предынфарктное состояние, стенокардию, кардиомиопатию;
помогает очищать клетки мозга от «мусорных» фрагментов белков — амилоидов, которые связаны с болезнью Альцгеймера;
играет важную роль в борьбе с сахарным диабетом: помогает диабетикам дольше оставаться активными, в определенной степени защищая клетки нервной системы от поражения;
профилактирует приступы мигрени, но его нужно применять под контролем врача и в комбинации со всеми назначенными препаратами;
необходим людям, которые принимают статины: коэнзим Q10 помогает уменьшить тяжесть эффектов от статинов, что позволит продолжить лечение и снижать опасные уровни холестерина без выраженного недомогания.
Где его искать
Точную суточную норму коэнзима Q10 ученые еще определяют, но в среднем считается, что безвредно количество от 90 до 200 мг. Именно эти объемы обычно содержат пищевые добавки. Но пополнить запасы убихинона можно и за счет продуктов. Среди самых богатых этим соединением можно выделить:
субпродукты (говяжья печень, язык);
рыбу, преимущественно красную;
орехи (фисташки, арахис);
цельные зерна;
растительные масла первого отжима;
зеленый горошек;
болгарский перец (особенно зеленого цвета);
зеленую стручковую фасоль;
огородную зелень.
Вещество хорошо растворяется в жирах, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употребление жирной пищи, говорит Гульшат Сираева. В противном случае при дефиците масел или жиров в питании даже добавки коэнзима Q10 в капсулах не помогут, компонент просто не всосется из кишечника. Зная подобные свойства коэнзима, его нередко выпускают в форме капсул с маслами, растворов в масле или таблеток.