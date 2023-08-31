Названа добавка, которая замедляет процесс старения и защищает от инфаркта

Вещество хорошо растворяется в жирах, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употребление жирной пищи, говорит Гульшат Сираева. В противном случае при дефиците масел или жиров в питании даже добавки коэнзима Q10 в капсулах не помогут, компонент просто не всосется из кишечника. Зная подобные свойства коэнзима, его нередко выпускают в форме капсул с маслами, растворов в масле или таблеток.