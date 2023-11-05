Показать стыдно, лечить страшно: какими осложнениями грозит геморрой

Геморрой — неиссякаемый повод для шуток и мемов. Но тем, кто столкнулся с этим заболеванием, обычно веселиться не хочется. Почему возникает геморрой, чем он опасен и какие может дать осложнения, «Доктору Питеру» рассказала Нина Зубова, врач-колопроктолог, эксперт лаборатории «Гемотест».
Хирург, колопроктолог лаборатории «Гемотест»
Что такое геморрой
Геморрой — заболевание, при котором патологически расширяются венозные сплетения в области анального канала, конечного отдела прямой кишки. В результате человек испытывает боль и дискомфорт в области ануса, его беспокоят выделения крови при дефекации. В течение жизни с этой деликатной проблемой обращаются к врачу до 15% взрослых людей.
В норме во время акта дефекации венозные сплетения наполняются кровью, чтобы защитить анальный канал от механической травмы. После опорожнения прямой кишки вены уменьшаются в размерах.
«При предрасполагающих факторах этот механизм нарушается, и вены постоянно находятся в переполненном кровью состоянии, образуя венозные — геморроидальные — узлы», — объясняет Нина Зубова.
Запоры, подъем тяжестей и лень
Чаще всего причиной геморроя становятся регулярные запоры, при которых человек сильно тужится. Каловый комок может длительное время находиться в прямой кишке и оказывать давление в области ануса, что приводит к постоянному наполнению кровью геморроидальных вен.
Также часто геморрой возникает из-за поднятия тяжестей, что тоже вызывает натуживание и напряжение в области малого таза. На третьем месте в списке причин находится гиподинамия. Современный образ жизни диктует свои правила, и люди меньше двигаются, чаще занимаются сидячей работой, что может способствовать развитию заболевания.
Особенно опасны тромбы
Геморрой бывает хроническим, вызванным постоянным переполнением кровью геморроидальных вен, и острым. Для острого геморроя характерно резкое увеличение припухлости в области ануса, которое сопровождается выраженным болевым синдромом. Это вызвано тем, что в одной из вен происходит кровоизлияние и образуется тромб.
Такое состояние называется тромбозом геморроидального узла и неприятно само по себе: человек испытывает сильную боль, в области ануса возникает ощущение инородного тела. Но при отсутствии лечения тромбоз может привести к еще более тяжелым последствиям — некрозу тканей и воспалению жировой клетчатки, которая окружает прямую кишку (парапроктит). В самых сложных случаях в результате воспаления развивается сепсис (заражение крови), что грозит летальным исходом.
Процесс протекает по стадиям
На первой стадии хронического геморроя, когда в области анального канала только начинают образовываться геморроидальные узлы, они не причиняют сильного дискомфорта. Человек может испытывать легкую боль и неудобство во время дефекации и изредка обнаруживать незначительные следы крови на туалетной бумаге или нижнем белье.
Но с увеличением узлов эпизоды выделения крови учащаются, могут возникнуть кровотечения, которые быстро не останавливаются.
«Боль и зуд в районе заднего прохода становятся постоянными, беспокоят ощущения инородного тела в области ануса», — рассказывает Нина Зубова.
Потеря крови ведет к анемии
Из-за постоянной кровопотери у человека может развиться анемия — состояние, при котором в крови снижается уровень гемоглобина и эритроцитов, которые необходимы для переноса кислорода к органам и тканям. Люди с анемией быстрее утомляются даже при незначительных физических и умственных нагрузках и часто болеют, у них учащается сердцебиение, слабеют мышцы. Волосы при анемии становятся тусклыми и редкими, а ногти — тонкими и ломкими.
Лечить нужно сразу
Геморрой, как и практически любое заболевание, легче всего лечится на ранних стадиях. Поэтому при первых признаках недуга нужно обратиться к врачу. На этом этапе, скорее всего, для лечения геморроя будет достаточно медикаментов или малоинвазивного вмешательства.
«Но если болезнь запустить, единственным спасением станет хирургическое удаление геморроидальных узлов», — отмечает эксперт лаборатории «Гемотест».
Порой пациенты с геморроем до последнего откладывают визит к врачу, стесняясь своей проблемы или опасаясь операции, и занимаются самолечением. На некоторое время симптомы заболевания могут уйти, однако со временем геморрой снова обострится, а время будет упущено.
Важна профилактика
Для профилактики геморроя и его рецидивов необходимо избегать поднятия тяжестей и придерживаться правил здорового образа жизни: соблюдать рациональную диету, что поможет избежать запоров, регулярно заниматься спортом, больше ходить. При сидячей работе время от времени обязательно нужно делать небольшие перерывы, вставать и разминаться. Если врач посоветовал периодически проходить профилактическое лечение препаратами для вен, необходимо строго соблюдать рекомендации.