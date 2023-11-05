Показать стыдно, лечить страшно: какими осложнениями грозит геморрой

Из-за постоянной кровопотери у человека может развиться анемия — состояние, при котором в крови снижается уровень гемоглобина и эритроцитов, которые необходимы для переноса кислорода к органам и тканям. Люди с анемией быстрее утомляются даже при незначительных физических и умственных нагрузках и часто болеют, у них учащается сердцебиение, слабеют мышцы. Волосы при анемии становятся тусклыми и редкими, а ногти — тонкими и ломкими.