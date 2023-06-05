Вопрос врачу: «Когда при геморрое нужно обязательно делать операцию»

В каких случаях при геморрое надо делать операцию? Я страдаю от этой болезни уже несколько лет. Сейчас обострение, частые кровотечения, приходится использовать свечи. Я очень боюсь операции, говорят, что после нее все возвращается. Есть ли в ней смысл? Какие последствия ждут, если не делать операцию?

Олег, 44 года