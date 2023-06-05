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Вопрос врачу: «Когда при геморрое нужно обязательно делать операцию»

5 июня 2023
Геморрой — описание, признаки, лечение, профилактика и диагностика
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iStockphoto

В каких случаях при геморрое надо делать операцию? Я страдаю от этой болезни уже несколько лет. Сейчас обострение, частые кровотечения, приходится использовать свечи. Я очень боюсь операции, говорят, что после нее все возвращается. Есть ли в ней смысл? Какие последствия ждут, если не делать операцию?

Олег, 44 года

Нина Зубова
Медицина

Консервативным лечением (например, специальной диетой, местными или системными лекарственными препаратами) можно ограничиться, если геморрой сопровождается незначительными симптомами — периодическим выпадением узлов, небольшими выделениями крови, — а в остальное время не беспокоит пациента. Если симптомы прогрессируют и сильно снижают качество жизни, а медикаментозная терапия не приносит облегчения, стоит рассмотреть хирургическое лечение —  малоинвазивное или радикальное.

Метод операции зависит от стадии заболевания и степени выраженности геморроидальных узлов, при этом для одной и той же стадии могут применяться различные варианты вмешательств, их выбор очень индивидуален. Окончательный объем операции выбирает врач: он учитывает выраженность симптомов, общее состояние здоровья пациента и его пожелания в отношении формата лечения.

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Малоинвазивные хирургические методы лечения направлены на уменьшение кровотока в геморроидальных узлах и объема самих узлов, а также на фиксацию их к стенке кишки. Послеоперационная травма при таких манипуляциях минимальная, осложнения развиваются в 1–6% случаев.

Если малоинвазивные хирургические методы недоступны или не принесли результата, показано радикальное хирургическое лечение — иссечение геморроидальных узлов при помощи скальпеля, лазера или ультразвуковых ножниц.

Реабилитация после хирургического лечения может занять до 1,5 месяца. До четверти прооперированных пациентов отмечают резь и жжение во время мочеиспускания, в 34–41 — выраженный болевой синдром. В более редких случаях, до 4% всех пациентов, развиваются гнойно-воспалительные осложнения, могут появляться кровотечения, недостаточность анального сфинктера.

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Независимо от метода лечения, в течение 1–3 месяцев после операции нужно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать осложнений и помочь поврежденным тканям скорее восстановиться. Такие рекомендации включают подмывание прохладной водой, ванночки с добавлением отвара ромашки, соблюдение специальной диеты, благодаря которой стул будет мягким и регулярным.

Страхи и сомнения относительно хирургического лечения стоит обсудить с врачом: он оценит симптомы и поможет подобрать вид терапии, которая будет наименее болезненной и при этом эффективной.

Автор текста:Дарья Гапионок
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