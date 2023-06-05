Вопрос врачу: «Когда при геморрое нужно обязательно делать операцию»

В каких случаях при геморрое надо делать операцию? Я страдаю от этой болезни уже несколько лет. Сейчас обострение, частые кровотечения, приходится использовать свечи. Я очень боюсь операции, говорят, что после нее все возвращается. Есть ли в ней смысл? Какие последствия ждут, если не делать операцию?
Олег, 44 года
Консервативным лечением (например, специальной диетой, местными или системными лекарственными препаратами) можно ограничиться, если геморрой сопровождается незначительными симптомами — периодическим выпадением узлов, небольшими выделениями крови, — а в остальное время не беспокоит пациента. Если симптомы прогрессируют и сильно снижают качество жизни, а медикаментозная терапия не приносит облегчения, стоит рассмотреть хирургическое лечение — малоинвазивное или радикальное.
Метод операции зависит от стадии заболевания и степени выраженности геморроидальных узлов, при этом для одной и той же стадии могут применяться различные варианты вмешательств, их выбор очень индивидуален. Окончательный объем операции выбирает врач: он учитывает выраженность симптомов, общее состояние здоровья пациента и его пожелания в отношении формата лечения.
Малоинвазивные хирургические методы лечения направлены на уменьшение кровотока в геморроидальных узлах и объема самих узлов, а также на фиксацию их к стенке кишки. Послеоперационная травма при таких манипуляциях минимальная, осложнения развиваются в 1–6% случаев.
Если малоинвазивные хирургические методы недоступны или не принесли результата, показано радикальное хирургическое лечение — иссечение геморроидальных узлов при помощи скальпеля, лазера или ультразвуковых ножниц.
Реабилитация после хирургического лечения может занять до 1,5 месяца. До четверти прооперированных пациентов отмечают резь и жжение во время мочеиспускания, в 34–41 — выраженный болевой синдром. В более редких случаях, до 4% всех пациентов, развиваются гнойно-воспалительные осложнения, могут появляться кровотечения, недостаточность анального сфинктера.
Независимо от метода лечения, в течение 1–3 месяцев после операции нужно соблюдать рекомендации врача, чтобы избежать осложнений и помочь поврежденным тканям скорее восстановиться. Такие рекомендации включают подмывание прохладной водой, ванночки с добавлением отвара ромашки, соблюдение специальной диеты, благодаря которой стул будет мягким и регулярным.
Страхи и сомнения относительно хирургического лечения стоит обсудить с врачом: он оценит симптомы и поможет подобрать вид терапии, которая будет наименее болезненной и при этом эффективной.