Сколько дней нужно организму, чтобы восстановиться после алкогольных выходных

Новой год уже не за горами, а до поры корпоративов и посиделок с друзьями осталось и того меньше. Все мы знаем, что алкоголь, мягко говоря, для здоровья неполезен. Но в праздники только убежденные трезвенники воздерживаются от спиртного.
Поэтому настало время поговорить о том, сколько времени нужно организму человека, чтобы отойти от выходных, проведенных в компании горячительных напитков. Спойлер: одного дня точно не хватит. И ни закуска после, ни плотный похмельный обед не помогут.
Доктор Хусейн Ахмат отмечает: если вы ограничитесь одним напитком, то ваш организм справиться с ним за 2-3 часа. Однако большие порции и смесь разных видов горячительного замедляет скорость метаболизма и выведения алкоголя из тела. В таких случаях может пройти до 12 часов, пока спиртное полностью не покинет ваше тело.
Но даже после того, как алкоголь покидает кровоток, он попадает в другие системы организма. На полное очищение могут уйти дни.
Обильный ужин во время застолья вполне может помочь вам чувствовать себя менее пьяным, поскольку закуска помогает замедлить выброс спирта в кровь. Однако это не значит, что ваше тело в принципе быстрее сможет восстановиться после обильных возлияний. Даже наоборот: в таком случае спирту нужно будет больше времени, чтобы покинуть тело.
Как отмечает диетолог Клиффорд Стефан, как только спиртное полностью покинет ваш организм, сосуды, которые до этого под его воздействием сузились, возвращаются в свое обычное состояние.
А что происходит с печенью? Диетолог Рэйчел Ричардсон объясняет: как только орган отфильтрует алкоголь, она снова может вернуться к своим обычным функциям. Однако алкоголь все равно останется в вашем организме, поскольку он попадает из кровотока в пищеварительную систему. А через 12 часов наступает похмелье.
Моральное состояние после алкогольных вечеринок тоже восстановится не сразу. Уровень гормона дофамина упадет до обычных значений, и этот перепад обычно вызывает у людей печаль.
Кроме того, еще некоторое время после застолья вы можете страдать от обезвоживания. Алкоголь работает как мочегонное. Пока вы пьяны, вы часто бегаете в туалет, а потом страдаете от нехватки воды в теле. Именно поэтому утром после вечеринки так сильно хочется пить.
Проблемы с желудком также наблюдаются примерно в течение двух дней, пока выпивка остается в кишечнике. Спиртное может нарушить микробиом кишечника: уничтожает «хорошие» бактерии и питает «плохие». От этого вы можете страдать еще пару дней от боли в желудке, запоров, повышенной кислотности, пишет