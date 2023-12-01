Сколько дней нужно организму, чтобы восстановиться после алкогольных выходных

Обильный ужин во время застолья вполне может помочь вам чувствовать себя менее пьяным, поскольку закуска помогает замедлить выброс спирта в кровь. Однако это не значит, что ваше тело в принципе быстрее сможет восстановиться после обильных возлияний. Даже наоборот: в таком случае спирту нужно будет больше времени, чтобы покинуть тело.