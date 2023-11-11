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Виноваты гены: невролог объяснила, почему болит голова даже от одного бокала вина

А вы можете позволить себе бокал вина без последствий? Ведь иногда даже глоток этого напитка вызывает дичайшую головную боль. Почему так происходит? Дело в генах, а точнее, в их мутациях, считает невролог.

11 ноября 20231
головная боль
Источник:

iStockphoto

Многие люди на дух не выносят вино, и дело вовсе не во вкусовых предпочтениях. Нередко даже один бокал этого спиртного вызывает мучительную головную боль.

Не секрет, что вино, сыр и шоколад считаются продуктами-провокаторами, которые способны вызвать сильную мигрень. Но почему так происходит? Дело в генах-мутантах, которые есть у одних, но нет у других людей.

Ксения Овсянникова
Медицина

Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

Не только вино

«У людей, которые не могут пить вино из-за появляющейся головной боли, возможно, есть мутации гена SUOX, которые замедляют работу фермента сульфитоксидаза, — объяснила врач-невролог Ксения Овсянникова. — Главная задача этого фермента — детоксикация токсичных сульфитов, которые естественным образом образуются в нашем организме в процессе цикла метилирования, а также поступают в организм с пищей и консервантами. В вине это Е220, диоксид серы, также он есть в сухофруктах».

Врач советует обратить внимание и на то, как вы переносите серосодержащие продукты. Скорее всего, и с ними есть сложности.

«Продукты с большим содержанием серы — это мясо, яйца, разные виды капусты, лук, чеснок, спаржа, горох, соя, молочные продукты и другие», — говорит Ксения Овсянникова.

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Тяжелые последствия

Фермент сульфитоксидаза, работа которого замедляется у людей с мутациями гена SUOX, превращает токсичные сульфиты в нетоксичные сульфаты.

«Если этот процесс нарушается из-за слабой работы сульфитоксидазы, то в организме человека происходит накопление ядовитых сульфитов, — продолжает врач. — Это может провоцировать сыпь, различные аллергические реакции, тошноту, чувство стеснения в груди, приступы астмы, усталость, низкий уровень сахара в крови и др. Но самый яркий симптом — это мигрень».

А еще накопление ядовитых сульфитов может спровоцировать появление характерного лукового запаха от тела.

В тяжелых случаях накапливаемые сульфиты могут оказывать токсичное воздействие на центральную нервную систему с развитием не только головной боли, но и тошноты и рвоты. Также есть данные о влиянии сульфитов на развитие РАС — расстройство аутистического спектра.

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Что делать

В первую очередь стоит ограничить потребление продуктов с высоким содержанием серы. К слову, сера есть и в БАДах, которые многие принимают, например, в таурине и глутатионе.

«Также есть смысл уточнить наличие мутаций гена CBS, — рекомендует невролог. — Мутации, ускоряющие работу CBS, будут оказывать дополнительную нагрузку на ген SUOX. Кстати, рибофлавин — витамин В2 — выступает кофактором-помощником CBS, нормализующим его работу. Доказано также, что он в целом оказывает положительный эффект при мигрени, об этом науке известно уже давно».

Также кофактором фермента сульфитоксидазы выступает молибден, уточняет врач. Это минерал, который присутствует в сером веществе головного мозга, зонах вкуса, обоняния, зрения и многих других тканях и органах человеческого организма.

«Поэтому очень важно лечить грибковую инфекцию, поскольку грибки производят побочные продукты, для утилизации которых тратится молибден. Соответственно, его запасы быстро расходуются», — говорит Ксения Овсянникова.

Автор текста:Анна Майская
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