Виноваты гены: невролог объяснила, почему болит голова даже от одного бокала вина

«У людей, которые не могут пить вино из-за появляющейся головной боли, возможно, есть мутации гена SUOX, которые замедляют работу фермента сульфитоксидаза, — объяснила врач-невролог Ксения Овсянникова. — Главная задача этого фермента — детоксикация токсичных сульфитов, которые естественным образом образуются в нашем организме в процессе цикла метилирования, а также поступают в организм с пищей и консервантами. В вине это Е220, диоксид серы, также он есть в сухофруктах».