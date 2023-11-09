За какой срок мозг восстанавливается, если бросить пить алкоголь

Регулярное употребление алкоголя может привести к истончению коры головного мозга. Это уже давно доказали ученые. Как следствие, у любителей спиртного нарушаются когнитивные функции, страдают память и интеллект, им становится сложнее принимать правильные решения.
Исследование, проведенное в США и опубликованное в журнале Alcohol, показало, что у тех, кто бросил пить алкоголь, толщина коры головного мозга со временем вновь увеличивается. Особенно быстро процесс проходит в первый трезвый месяц, а затем восстановление продолжается еще в течение полугода.
Выводы ученых
Выяснить это помогло сканирование мозга людей с алкогольной зависимостью через неделю, месяц и более полугода после воздержания от спиртного. На МРТ ученые замеряли толщину коры головного мозга. В итоге оказалось, что 7,3 месяца без алкоголя позволяют мозгу восстановить повреждения, вызванные пьянством.
Правда, утолщение коры происходило медленнее у людей с высоким давлением и повышенным уровнем холестерина, а еще у курильщиков, отмечают ученые. Кстати, те, кто курил в прошлом, но бросил, в этом смысле не отличались от никогда не бравших в руки сигарету. Так что отказ от курения также может способствовать восстановлению толщины коры головного мозга.
«Необходимы более крупные исследования для изучения нейрокогнитивных и психосоциальных коррелятов восстановления толщины коры во время длительного воздержания у людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя», — отмечает команда ученых.
Если не пить всего месяц
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что произойдет с организмом, если отказаться от алкоголя на 30 дней — устроить так называемый «сухой» ноябрь, декабрь или любой другой месяц года.
Первой почувствует облегчение ваша печень, ведь именно ей приходится справляться с повышенной нагрузкой и перерабатывать поступающий в организм алкоголь, тем более если во время возлияний вы еще привыкли и обильно закусывать.
Как ни удивительно, благодаря отказу от алкоголя вы еще сможете и похудеть, даже если раньше выбирали спиртные напитки с низким содержанием сахара. Просто выпивка — это выключатель сжигания жира. Печень сосредоточена на том, чтобы расщеплять алкоголь на нетоксичные компоненты и просто не успевает справляться с жиром, и он успешно откладывается на талии и бедрах.