За какой срок мозг восстанавливается, если бросить пить алкоголь

Как ни удивительно, благодаря отказу от алкоголя вы еще сможете и похудеть, даже если раньше выбирали спиртные напитки с низким содержанием сахара. Просто выпивка — это выключатель сжигания жира. Печень сосредоточена на том, чтобы расщеплять алкоголь на нетоксичные компоненты и просто не успевает справляться с жиром, и он успешно откладывается на талии и бедрах.