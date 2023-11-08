Девушка из Эдинбурга каждый день ела по 10 морковок, и вот что с ней произошло

Несколько месяцев назад девушка решила сесть на диету, а также пересмотреть свои пищевые привычки. Безусловно, она не забыла про свой любимый корнеплод. Чтобы принести максимальную пользу организму, Дена начала налегать на морковь: сначала съедала по три-четыре штуки в день, потом еще больше. В итоге в ее ежедневном рационе морковь заняла главную позицию: девушка ела до десяти корнеплодов в день. Кроме того, она съедала по три болгарских перца и одной картофелине.