Девушка из Эдинбурга каждый день ела по 10 морковок, и вот что с ней произошло

Дена Рендалл живет в Эдинбурге. С самого детства девушка любит морковь. Еще будучи школьницей, она съедала по одной-две штуки в день, причем овощ мог быть просто перекусом или же заменять ей привычную шоколадку.
Несколько месяцев назад девушка решила сесть на диету, а также пересмотреть свои пищевые привычки. Безусловно, она не забыла про свой любимый корнеплод. Чтобы принести максимальную пользу организму, Дена начала налегать на морковь: сначала съедала по три-четыре штуки в день, потом еще больше. В итоге в ее ежедневном рационе морковь заняла главную позицию: девушка ела до десяти корнеплодов в день. Кроме того, она съедала по три болгарских перца и одной картофелине.
В результате Дена стала замечать, что окружающие на нее странно поглядывают. Оказалось, всему виной оттенок ее кожи: лицо девушки стало буквально желто-оранжевым! Некоторым казалось, что она неудачно подобрала тональный крем, перегрелась в солярии или же вовсе болеет желтухой.
Однако со здоровьем у Дены было все в порядке, а солярий она не посещает.
«Я действительно люблю морковь и с удовольствием ем ее много раз в день. Оказалось, что из-за овоща в моем организме накопилось слишком много бета-каротина, из-за которого лицо стало специфического оранжевого цвета», —
По словам девушки, ее кожа и ранее приобретала необычный оттенок. Так, еще в школе ее порой спрашивали, не слишком ли она перестаралась с макияжем. Тогда она не придавала этим словам значения. Сейчас же овоща в ее рационе стало еще больше, а цвет лица уже сильно отличается от цвета кожи на шее и груди.
Дена обратилась к врачам, потому что переживала за свое здоровье. Однако специалисты успокоили ее: никакой угрозы нет, правда, все же стоит сократить количество моркови в рационе. Чтобы цвет лица вернулся в норму, может потребоваться несколько недель и даже месяцев.
Сейчас Дена ест максимум шесть морковок в день и надеется, что скоро все вернется на круги своя. Она также старается ограничивать тыкву, апельсины и другие оранжевые фрукты и овощи.
Что будет с организмом, если есть морковь каждый день
Врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
Морковь содержит 2 г клетчатки (на средний овощ) при норме в день 30 г. Клетчатка помогает восстановить микрофлору желудочно-кишечного тракта и избавиться от дисбактериоза, а также предотвращает вздутие и запоры.
Кроме того, этот овощ полезен для памяти. Высокое содержание витамина А стимулирует кровообращение и обмен веществ в мозге. 150-200 г тертой моркови стоит съесть, если вам надо запомнить систематизированную информацию: даты, цитаты, правила, формулы и так далее.
«В моркови содержится много витаминов (С, Е, D, РР и группы В), но самый важный из них — это витамин A, который отвечает за здоровье глаз, иммунную систему и влияет на синтез белков. Также морковь хороша и для сердечно-сосудистой системы, она способствует выводу холестерина, очищению стенок сосудов и нормализации сердечного ритма», — рассказывал диетолог.
Суточная норма потребления моркови — это три-четыре средних по размеру корнеплода (примерно 200 г).