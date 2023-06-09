Не только болезни печени: 7 причин, почему появляется желтуха, среди них есть безобидные

Это бывает редко, но все же кожа может пожелтеть, если употреблять в пищу много моркови, тыквы, томатов, кураги и крыжовника. В этих растительных продуктах содержатся каротиноиды — природные пигменты. Попадая в организм, они превращаются в бета-каротин, предшественник витамина А. Это мощный антиоксидант, он защищает клетки от преждевременного старения, а кожу — от агрессивного воздействия солнечных лучей . Участвует в работе иммунной системы, способствует заживлению ран. Но у него есть побочный эффект: если бета-каротин накапливается в организме, кожа приобретает отчетливый золотисто-оранжевый оттенок, объясняет Екатерина Кашух.