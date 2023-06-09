Не только болезни печени: 7 причин, почему появляется желтуха, среди них есть безобидные

Желтизну коже придают пигменты — каротиноиды или билирубин. Первый попадает в организм с пищей, второй образуется в результате распада эритроцитов — красных клеток крови. Независимо от того, какой пигмент изменил цвет кожи, желтуха не самостоятельная болезнь, а симптом. Она может появиться по вполне безобидным причинам или предупреждать о проблемах со здоровьем.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест», объяснила «Доктору Питеру», почему появляется желтуха, в каких случаях лечение не требуется, а когда о желтизне важно обязательно рассказать врачу.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Новорожденные часто желтеют, это нормально
Почти у всех недоношенных новорожденных и у половины детей, которые родились в срок, развивается неонатальная (или физиологическая) желтуха. Обычно она появляется на 3–4-й день после рождения и проходит максимум через несколько недель.
Желтый цвет кожи у новорожденных связан с определенной незрелостью гепатоцитов, клеток печени, и высоким уровнем желчного пигмента билирубина в крови. Он образуется в результате распада особых эритроцитов, красных кровяных телец, которые после рождения должны заменяться на зрелые.
Как правило, специального лечения не требуется. Но у всех новорожденных в любом случае контролируют уровень билирубина по анализам крови. Точная диагностика помогает отличить физиологическую желтуху от патологической, которая связана с резус-конфликтом между матерью и ребенком или врожденной патологией желчных путей у новорожденного, говорит врач.
Синдром Жильбера
У людей с редким генетическим заболеванием — синдромом Жильбера — уровень билирубина повышается периодически без видимых причин. Однако опасности для жизни нет. В норме печень превращает билирубин из токсичной субстанции в безвредную, а при синдроме Жильбера этот процесс иногда нарушается.
«В итоге из-за стресса, тяжелой физической работы или на фоне ослабленного иммунитета уровень билирубина растет — пигмент окрашивает кожу и белки глаз в желтый. Кроме того, в момент обострения человек может чувствовать тошноту, боли в животе, у него снижаются аппетит и концентрация внимания. Но эти эпизоды обычно быстро проходят самостоятельно. Обнаружить заболевание можно по генетическому анализу крови на мутации в гене UGT1A1», — рассказывает Екатерина Кашух.
Заболевания печени
В норме билирубин из крови попадает в печень и там перерабатывается. Часть пигмента входит в состав желчи, остаток выводится из организма с калом и мочой. Если клетки печени повреждены, в этом процессе происходит сбой, билирубин накапливается в крови и отравляет организм.
Билирубин — это важный диагностический показатель, по которому можно судить о состоянии печени. Низкий уровень этого пигмента не считается патологией, а вот высокий указывает на серьезные нарушения в работе печени — острый и хронический гепатит, цирроз. Кроме того, уровень билирубина может быть высоким у людей с гемолитической анемией — заболеванием, при котором в крови слишком активно разрушаются красные кровяные тельца. Образуется большой объем билирубина, который даже здоровая печень не успевает переработать, говорит врач.
Проблемы с желчными протоками
Механическая желтуха — так называется состояние, при котором желчные протоки сужаются и желчь скапливается в желчном пузыре. К застою желчи также приводят камни и опухоли в желчном пузыре или поджелудочной железе.
«Кроме того, возможны врожденные аномалии протоков или они повреждаются в результате аутоиммунных процессов, когда иммунитет атакует собственные клетки организма», — объясняет Екатерина Кашух.
Побочный эффект от препаратов, БАДов и лекарственных трав
Токсическое действие на печень оказывают некоторые оральные контрацептивы, антибиотики пенициллинового ряда, синтетические эстрогены. Длительный прием или передозировка таких препаратов могут провоцировать лекарственный гепатит. Возникают симптомы, характерные для многих заболеваний печени: желтуха, потемнение мочи, тошнота, тяжесть в правом подреберье, горький привкус во рту. Повреждать печень и провоцировать желтуху могут также и безобидные на первый взгляд травы, которые входят в состав БАДов, комментирует врач.
Алкоголь
Желтуха может быть признаком алкогольного отравления. Примерно 90% алкоголя метаболизируется в печени. Алкоголь и продукты его распада запускают цепочку реакций, в итоге образуются вещества, которые разрушают клетки печени. Алкогольный гепатит — это воспалительный процесс, который может развиваться постепенно или стремительно, говорит врач.
Слишком много моркови в рационе
Это бывает редко, но все же кожа может пожелтеть, если употреблять в пищу много моркови, тыквы, томатов, кураги и крыжовника. В этих растительных продуктах содержатся каротиноиды — природные пигменты. Попадая в организм, они превращаются в бета-каротин, предшественник витамина А. Это мощный антиоксидант, он защищает клетки от преждевременного старения, а кожу — от агрессивного воздействия солнечных лучей. Участвует в работе иммунной системы, способствует заживлению ран. Но у него есть побочный эффект: если бета-каротин накапливается в организме, кожа приобретает отчетливый золотисто-оранжевый оттенок, объясняет Екатерина Кашух.
Каротинодермия может быть первичной. Чтобы вернулся нормальный цвет кожи, нужно на время отказаться от овощей и фруктов, богатых желтым пигментом. Вторичная каротинодермия развивается, если даже при нормальном рационе бета-каротин плохо усваивается и не превращается в витамин А (ретинол). Такое нарушение может быть наследственным, а также встречается у людей с высоким уровнем липопротеинов низкой плотности — «плохого» холестерина, добавляет врач.
При этом от избытка каротинов желтеет только кожа. Склеры глаз остаются белыми, а слизистые оболочки — бледно-розовыми.
Как лечить желтуху?
Желтуха сама по себе не требует лечения, гораздо важнее понять причину такого состояния. Для диагностики врач может назначить общий и биохимический анализы мочи, они помогут выявить скрытое воспаление, оценить работу печени и узнать уровень билирубина. Дополнительно может понадобиться УЗИ печени.
В любом случае терапия подбирается исходя из причин желтухи. Не стоит тянуть с визитом к врачу, если кожа или белки глаз стали желтыми, появились рвота, диарея, озноб и поднимается температура, резюмирует врач.