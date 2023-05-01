Израильские ученые назвали полезный напиток, который может разрушить печень

Зеленый чай считается очень полезным напитком, обладающим противовоспалительными свойствами. Содержащиеся в нем антиоксиданты и флавоноиды способны противостоять раку, нормализовать обмен веществ и гормональный фон, улучшить работу мозга. Но вот пить зеленый чай в больших количествах небезопасно.
Исследователи из израильского Медицинского центра Каплан обнаружили, что употребление слишком большого количества зеленого чая может нанести серьезный ущерб печени. Их выводы опубликованы в международном рецензируемом академическом журнале GastroHep, пишет издание
Всему виной — ботанические токсины
Согласно исследованию, зарегистрировано более 100 случаев воспаления печени из-за употребления зеленого чая. Причина в действии ботанических токсинов в чайных листьях и вызванной ими метаболической реакции.
Ученые отмечают, что в некоторых случаях чрезмерное употребление зеленого чая приводило к развитию печеночной недостаточности, особенно у женщин.
В исследовании говорится, что пока неясно, какие именно компоненты вызывают повреждение печени, поскольку в зеленом чае содержится большое количество соединений. Есть и дополнительный фактор риска — лекарства и травы, которые могут употреблять люди, не задумываясь о том, как они сочетаются с зеленым чаем.
«Конечно, тяжелые заболевания печени из-за употребления зеленого чая встречаются редко, — заявил автор исследования, профессор, гастроэнтеролог Стивен Мельник. — Но, как выясняется, есть немало случаев по всему миру, когда из-за этого напитка у людей развивались печеночные патологии».
Реальные случаи
Мельник приводит пример. 23-летний пациент выпивал 2-3 чашки крепкого зеленого чая каждый день. Через месяц его состояние ухудшилось до такой степени, что молодому мужчине потребовалась пересадка печени.
«Люди, пьющие много зеленого чая, должны знать, что этот продукт может вызвать серьезные сбои в работе печени. При появлении подозрительных симптомов сразу надо обращаться к врачу», — объяснил профессор.
Полезные продукты, которые могут быть опасны для печени
В США в октябре были представлены данные о пяти новых случаях заболевания печени, которые произошли после употребления добавок с куркумой. Ранее Национальный институт диабета США представил данные более чем о дюжине подобных случаев.
Не только куркума может дать такой неожиданный побочный эффект. Врачи отмечают и другие случаи повреждения печени из-за употребления пищевых добавок.
Так, у 19-летнего подростка наблюдалось пожелтение кожи из-за приема добавок с ашвагандой. Это афродизиак, который описан в аюрведической медицине. Его используют для лечения бесплодия у мужчин, при повышенной утомляемости и просто для укрепления здоровья.
Еще один описанный случай: 55-летняя женщина после чая с ревенем начала сильно чесаться, у нее наблюдались потеря аппетита и потемнение мочи.