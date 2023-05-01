Израильские ученые назвали полезный напиток, который может разрушить печень

В исследовании говорится, что пока неясно, какие именно компоненты вызывают повреждение печени, поскольку в зеленом чае содержится большое количество соединений. Есть и дополнительный фактор риска — лекарства и травы, которые могут употреблять люди, не задумываясь о том, как они сочетаются с зеленым чаем.