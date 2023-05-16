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На Кубани хирурги использовали голограмму печени, чтобы удалить из органа две огромные кисты

Кисты находились внутри печени, существовала вероятность, что при удалении будут задеты жизненно важные органы. Именно голографическая визуализация помогла медикам провести операцию без осложнений.

16 мая 2023
На Кубани хирурги использовали голограмму печени, чтобы удалить из органа две огромные кисты
Источник:
iStockphoto

Врачи Краевой клинической больницы №2 спасли жизнь девушке, у которой в печени были две крупные кисты. Они находились внутри органа и были в тесном контакте с нижней полой веной, правой почкой и двенадцатиперстной кишкой.

Чтобы справиться с кистами и при этом не задеть другие органы, врачи использовали метод голографической визуализации. С помощью нее медики смогли увидеть снимки в виде голограммы, что помогло им точно определить расположение кист и избежать повреждений кишечника, вен и почки.

Подготовка к операции длилась достаточно долго. Врачам пришлось провести много дополнительных исследований, среди них была и МРТ с контрастом. После просмотра снимков медики поняли, что одна киста была размером около 20 на 15 см, другая — 10 на 12 см.

«Мы сейчас находимся в периоде экспериментирования с голографической визуализацией при проведении сложных операций. Врачи оценили пользу этого метода, и мы будем продолжать двигаться в данном направлении. Такие инновационные технологии помогают нашим медикам повышать точность операций и снижать риски для пациентов», — сообщается в официальном телеграм-канале больницы.

Операция прошла успешно, всех осложнений удалось избежать. Девушка успешно восстанавливается, ее жизни больше ничто не угрожает.

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Автор текста:Софья Хромова
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