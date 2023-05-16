На Кубани хирурги использовали голограмму печени, чтобы удалить из органа две огромные кисты

Чтобы справиться с кистами и при этом не задеть другие органы, врачи использовали метод голографической визуализации. С помощью нее медики смогли увидеть снимки в виде голограммы, что помогло им точно определить расположение кист и избежать повреждений кишечника, вен и почки.