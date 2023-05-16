На Кубани хирурги использовали голограмму печени, чтобы удалить из органа две огромные кисты

Врачи Краевой клинической больницы №2 спасли жизнь девушке, у которой в печени были две крупные кисты. Они находились внутри органа и были в тесном контакте с нижней полой веной, правой почкой и двенадцатиперстной кишкой.
Чтобы справиться с кистами и при этом не задеть другие органы, врачи использовали метод голографической визуализации. С помощью нее медики смогли увидеть снимки в виде голограммы, что помогло им точно определить расположение кист и избежать повреждений кишечника, вен и почки.
Подготовка к операции длилась достаточно долго. Врачам пришлось провести много дополнительных исследований, среди них была и МРТ с контрастом. После просмотра снимков медики поняли, что одна киста была размером около 20 на 15 см, другая — 10 на 12 см.
«Мы сейчас находимся в периоде экспериментирования с голографической визуализацией при проведении сложных операций. Врачи оценили пользу этого метода, и мы будем продолжать двигаться в данном направлении. Такие инновационные технологии помогают нашим медикам повышать точность операций и снижать риски для пациентов», —
Операция прошла успешно, всех осложнений удалось избежать. Девушка успешно восстанавливается, ее жизни больше ничто не угрожает.
Операция в очках дополненной реальности
Два года назад в ПСПбГМУ им. Павлова впервые в России прооперировали пациентку с кистой шеи с использованием технологии дополненной реальности.
Как рассказали «Доктору Питеру» в Первом меде, специальные очки позволяют хирургу одновременно видеть не только рану, но и так называемую безопасную зону. А значит, снизить риски жизнеугрожающих осложнений для пациента — например, повреждения крупных сосудов шеи.