Увидели все, что скрыто: как петербургские врачи спасли жизнь студенту из Колумбии

Врачи Госпиталя для ветеранов войн спасли жизнь 22-летнему студенту из Колумбии. Себастьяна Кортеса привезли в больницу 23 ноября: он мучился от боли в животе и вообще плохо осознавал, что с ним происходит. Оказалось, у молодого мужчины — желудочно-кишечное кровотечение.
Доктор медицинских наук, хирург высшей категории, заведующий 7-м хирургическим отделением в Госпитале для ветеранов войн
«Пациент поступил с клинической картиной желудочно-кишечного кровотечения. Мы ему сделали гастроколоноскопию, на которой увидели наличие опасного осложнения. Обследование показало, что у Себастьяна есть подтекание крови из тонкой кишки. После мы выполнили компьютерную томографию, это и помогло поставить окончательный диагноз: мальформация тонкой кишки», — рассказывает врач.
Мальформация тонкой кишки — это редкая патология. Она трудно диагностируется, потому что источник опасного кровотечения находится в тонкой кишке, его сложно увидеть во время обследования.
Основной симптом редкой патологии — кровь в кале. Человек также чувствует слабость, которая постепенно нарастает, у него понижается артериальное давление, может быть тахикардия и потеря сознания.
Себастьян Кортес поступил уже в тяжелом состоянии, у него была большая кровопотеря, медлить было опасно. Сразу после обследования его забрали на операцию. Врачи выполнили энтероскопию — вывели тонкую кишку, после провели исследование, в процессе которого обнаружили участок с мальформацией. Медики сделали резекцию части органа — удалили пораженную область.
«Самое сложное в лечении мальформации — правильно поставить диагноз. Важно правильно верифицировать тот участок кишки, который патологически изменен. Если же этого не сделать, то рецидив может повториться, человек снова будет страдать от кровотечения, ему потребуется повторная операция. Медлить с хирургическим вмешательством в этом случае точно нельзя — могут возникнуть серьезные осложнения вплоть до летального исхода», — пояснил Тимофей Горшенин.
Сама операция не была сложной, длилась она около двух часов. После вмешательства Себастьян быстро восстановился. Как говорят врачи, у него не будет никаких ограничений после операции: он сможет вести привычный образ жизни, есть любимую еду (специальная диета была нужна только первые сутки), заниматься спортом.
Через две недели его уже выписали из больницы. Себастьян хорошо себя чувствовал, готовился вернуться к учебе в Политехническом университете и планировал навестить родных, чтобы поделиться радостными новостями.
Оперировал колумбийца Тимофей Горшенин, ассистировал врачу хирург 7-го хирургического отделения Юрий Сизов. Большую роль в диагностике сыграла заведующая отделением компьютерной томографии, доктор медицинских наук Мария Беликова. Поставить такой сложный и редкий диагноз удалось благодаря слаженной командной работе и профессионализму врачей.
Команда спасения Госпиталя для ветеранов войн
Горшенин Тимофей Леонидович — доктор медицинских наук, хирург высшей категории. Заведующий 7-м хирургическим отделением в Госпитале для ветеранов войн.
Сизов Юрий Анатольевич — врач-хирург 7-го хирургического отделения Госпиталя для ветеранов войн.
Беликова Мария Яковлевна — доктор медицинских наук, заведующая отделением компьютерной томографии в Госпитале для ветеранов войн.