Увидели все, что скрыто: как петербургские врачи спасли жизнь студенту из Колумбии

«Самое сложное в лечении мальформации — правильно поставить диагноз. Важно правильно верифицировать тот участок кишки, который патологически изменен. Если же этого не сделать, то рецидив может повториться, человек снова будет страдать от кровотечения, ему потребуется повторная операция. Медлить с хирургическим вмешательством в этом случае точно нельзя — могут возникнуть серьезные осложнения вплоть до летального исхода», — пояснил Тимофей Горшенин.