В Центре Мешалкина спасли мужчину со смертельным пороком сердца, который не замечали 18 лет

Молодой мужчина из Кургана — уникальный пациент, уверены врачи НМИЦ им. Мешалкина. Все 18 лет он был уверен, что у него здоровое сердце. О своей болезни узнал совершенно случайно, когда проходил обследование по поводу другого нарушения со здоровьем. Врач увидел, что у молодого человека высокое артериальное давление – оно доходило до 190/100 мм ртутного столба, причем мужчина даже не замечал этого. По результатам компьютерной томографии ему поставили крайне редкий для взрослого человека диагноз — атрезия дуги аорты.

Эта аномалия заключается в полном отсутствии нормального сообщения между двумя частями аорты: происходит своего рода закупорка главного сосуда.

Такая патология может быть:

врожденной (и сочетаться с другими серьезными пороками сердца)

или приобретенной: ребенок рождается с некоторым сужением аорты, а затем в течение жизни ее просвет полностью зарастает.

У молодого человека второй случай, но его организм уникальным образом успел компенсировать аномалию, нарастив мощную сеть обходных крупных сосудов, которые доставляли артериальную кровь от сердца, замещая функцию аорты.