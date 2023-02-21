В Центре Мешалкина спасли мужчину со смертельным пороком сердца, который не замечали 18 лет

Молодой мужчина из Кургана — уникальный пациент, уверены врачи НМИЦ им. Мешалкина. Все 18 лет он был уверен, что у него здоровое сердце. О своей болезни узнал совершенно случайно, когда проходил обследование по поводу другого нарушения со здоровьем. Врач увидел, что у молодого человека высокое артериальное давление – оно доходило до 190/100 мм ртутного столба, причем мужчина даже не замечал этого. По результатам компьютерной томографии ему поставили крайне редкий для взрослого человека диагноз — атрезия дуги аорты.
Эта аномалия заключается в полном отсутствии нормального сообщения между двумя частями аорты: происходит своего рода закупорка главного сосуда.
Такая патология может быть:
врожденной (и сочетаться с другими серьезными пороками сердца)
или приобретенной: ребенок рождается с некоторым сужением аорты, а затем в течение жизни ее просвет полностью зарастает.
У молодого человека второй случай, но его организм уникальным образом успел компенсировать аномалию, нарастив мощную сеть обходных крупных сосудов, которые доставляли артериальную кровь от сердца, замещая функцию аорты.
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, специалист НМИЦ им. Мешалкина
— Обычно до подросткового возраста без хирургического вмешательства доживают единицы больных с таким дефектом. У них прогрессирует сердечная и дыхательная недостаточность. Наш пациент нетипичен во всем. Несмотря на то что его организм обманул порок, приспособился к нему, повышенная гипертензия в ближайшей перспективе привела бы к раннему инсульту, аневризмам аорты и коронарной недостаточности, — говорит врач.
Пациента забрали на срочную операцию. Через прокол в бедренной артерии врачи завели катетер в аорту. Первой и самой сложной задачей, стоявшей перед хирургами, было безопасно проложить путь через участок атрезии — найти канал между дугой аорты и ее нисходящим отделом. Как показывала КТ, он был у пациента, но в какой-то момент жизни закрылся.
Хирурги использовали специальные тонкие проводники с кончиками разной степени жесткости, чтобы аккуратно пройти этот участок. Следующим шагом предстояло постепенно расширить его внутрисосудистыми баллонами разного диаметра — от 3 до 6 мм. На заключительном этапе внутрь аорты завели и установили стент, покрытый тканью из синтетического материала, который укрепил аортальную стенку.
Операция прошла успешно: артериальное давление снизилось до 130 мм ртутного столба, просвет аорты достиг 14 мм в диаметре. Это очень хороший результат, говорят врачи. Молодой человек чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается, его выписали из больницы уже на третьи сутки.
Через год, когда стент полностью приживется к стенке аорты, мужчину вновь ждут в НМИЦ Мешалкина для второго этапа эндоваскулярного лечения: планируется провести контроль имплантированного стента и расширить диаметр аорты внутрисосудистым баллоном до возрастной нормы.