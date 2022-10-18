Эксперимент подвергся критике. Зачем создавать новые гибриды? Ведь вирус и так постоянно мутирует, мир пытается бороться с ним уже несколько лет.

«Учитывая высокую вероятность того, что пандемия возникла в результате „побега“ созданного в лаборатории коронавируса в Ухане , эти эксперименты кажутся неразумными», — цитирует Daily Mail профессора микробиологии в британском Университете Восточной Англии Дэвида Ливермора.

Сами экспериментаторы говорят, что у них не было цели сделать вирус еще более опасным и смертоносным. Такие исследования необходимы, чтобы понять, как может повести себя «омикрон», к каким мутациям следует готовиться. К тому же нет доказательств, что гибридный штамм может быть так же опасен для человеческого организма, как и для организма мышей.