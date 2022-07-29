Новая ковидная волна накрывает мир — заболеваемость растет в Европе, коронавирус поднял голову и в России. Каждый день фиксируют прирост количества вновь заразившихся, в Петербурге вновь открывают ковидные койки, власти призывают быть острожными, но пока ограничительные меры не вводят.
Активно распространяются в стране сейчас новые омикрон-штаммы — подвиды B.A.4 и B.A.5, а также еще один, появившийся недавно — «кентавр». Правда, пока случаи заражения им единичные. В целом, рост заболеваемости ковидом в РФ не такой стремительный, каким был в январе при смене геноварианта «дельта» на «омикрон».
Мало изменились и симптомы ранних стадий заболевания — это слабость, головная боль, чихание, насморк и боль в горле. Температура поднимается только у трети заболевших, а изматывающий кашель чаще встречается у непривитых. Потеря запахов также осталась среди симптомов ковида. Но каждый новый подвид коронавируса вызывает его реже предыдущих.
Потеря обоняния — это не только ковид
Ученые выяснили, что потеря обоняния, которая стала отличительной чертой COVID, также может быть ранним признаком слабоумия. Причем, не только внезапное исчезновение обоняния, как при заражении коронавирусом, но и постепенное ухудшение чувствительности к запахам. Об этом заявили исследователи из Чикагского университета,
Американские исследователи наблюдали за несколькими сотнями пожилых людей в США в течение примерно 20 лет. Изначально ни у кого из них не было когнитивных проблем.
Оказалось, что у тех из пациентов, кто жаловался на стойкое снижение чувствительности к запахам, риск развития болезни Альцгеймера оказался почти в два раза выше.
- У людей с быстро ухудшающимся обонянием со временем могут развиться проблемы с мозгом и даже сама болезнь Альцгеймера, по сравнению с теми, кто просто с возрастом стал несколько хуже чувствовать запахи или сохранил нормальное обоняние, — рассказала исследователь Рэйчел Пачина из университета Чикаго. — Резкая потеря обоняния связана с повышенным риском уменьшения объема серого вещества в частях мозга, связанных с обонянием и памятью. Риск был таким же, как у тех, у кого есть ген APOE-e4, известный как генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера.
«Обонятельные тесты» выявят Альгцгеймер
Ученые предложили проводить регулярный чекап (проверку) обоняния у пожилых — так же, как проверяют слух и зрение, чтобы выявить возрастное заболевание.
Подобные обонятельные тесты просты в использовании и стоят не очень дорого — выглядят они как палочка-фломастер, пропитанная определенным запахом. Пациенту предлагается определить запах из четырех предложенных вариантов. Если тест «провален», то человек может пройти дополнительные обследования, чтобы узнать о риске развития деменции.
Как известно, вылечить дегенеративное заболевание мозга невозможно, но взять его под контроль и улучшить состояние пациента вполне реально. При этом деменция прогрессирует очень быстро — поэтому так важно вовремя поймать ее симптомы.
Деменция — это общий термин, используемый для описания ряда прогрессирующих неврологических расстройств, поражающих головной мозг, которые влияют на память, мышление и поведение.
Существует множество различных типов деменции, наиболее распространенная — болезнь Альцгеймера.