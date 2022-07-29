Новая ковидная волна накрывает мир — заболеваемость растет в Европе, коронавирус поднял голову и в России. Каждый день фиксируют прирост количества вновь заразившихся, в Петербурге вновь открывают ковидные койки, власти призывают быть острожными, но пока ограничительные меры не вводят.

Активно распространяются в стране сейчас новые омикрон-штаммы — подвиды B.A.4 и B.A.5, а также еще один, появившийся недавно — «кентавр». Правда, пока случаи заражения им единичные. В целом, рост заболеваемости ковидом в РФ не такой стремительный, каким был в январе при смене геноварианта «дельта» на «омикрон».

Мало изменились и симптомы ранних стадий заболевания — это слабость, головная боль, чихание, насморк и боль в горле. Температура поднимается только у трети заболевших, а изматывающий кашель чаще встречается у непривитых. Потеря запахов также осталась среди симптомов ковида. Но каждый новый подвид коронавируса вызывает его реже предыдущих.