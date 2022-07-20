В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 — почти по всей стране, кроме Дальнего Востока. Но в Роспотребнадзоре его пока считают не взрывным. Обнаружен в России и новый штамм «кентавр».

- В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Известно, что все заразившиеся «кентавром» заболели в июле, все они — москвичи и переносят вирус легко, без госпитализации.

Впервые подвариант «кентавр» был выявлен в Индии, а затем он начал шествие по миру — штамм уже выявлен в Японии, Германии, Великобритании, США.

Чего ждать от «кентавра», какой из-за него может быть новая, шестая волна коронавируса в России, «Доктор Питер» узнал у врача-иммунолога.