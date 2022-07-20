В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 — почти по всей стране, кроме Дальнего Востока. Но в Роспотребнадзоре его пока считают не взрывным. Обнаружен в России и новый штамм «кентавр».
- В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон», —
Известно, что все заразившиеся «кентавром» заболели в июле, все они — москвичи и переносят вирус легко, без госпитализации.
Впервые подвариант «кентавр» был выявлен в Индии, а затем он начал шествие по миру — штамм уже выявлен в Японии, Германии, Великобритании, США.
Чего ждать от «кентавра», какой из-за него может быть новая, шестая волна коронавируса в России, «Доктор Питер» узнал у врача-иммунолога.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
- Штамм BA.2.75 («Кентавр») более контагиозный, то есть быстрее заражает, — пояснил врач-иммунолог Владимир Болибок. — По поводу его вирулентности, то есть, насколько серьезное заболевание он вызывает — пока единого мнения нет, сейчас она оценивается на уровне «омикрона» — то есть чаще всего фиксируются амбулаторные случаи заболевания, случаи госпитализации и смерти — редкие.
«Мы прошли воронку селекции»
Врач объяснил, почему что после пяти ковидных волн в России коронавирус стали переносить легче.
- Люди, особо чувствительные к ковиду и имеющие заболевания, которые могут обостряться на фоне заболевания, наверное, в большинстве своем погибли, — говорит Владимир Болибок. — И складывается такое ощущение, что основная человеческая популяция переносит «омикрон» легче. Мы прошли воронку селекции по чувствительности к коронавирусу на третьем году пандемии — кому суждено было этот мир покинуть, покинули, а остальные более-менее устойчивы к вирусу.
Новая волна ковида
- Пока ни одна страна мира, ни даже ВОЗ не могут предсказать, насколько серьезная волна будет вызвана штаммом «кентавр», и каким будет всплеск госпитализаций и летальности, — говорит иммунолог. — Скорее всего, вспышка будет обширная и продолжительная — но по тем странам, где она уже есть — это Индия и страны Европы, смертность населения растет лишь потому, что заражается слишком много людей.
Пока вспышка напоминает волну конца зимы-начала весны этого года, когда число заразившихся коронавирусом доходило до 200 тысяч с лишним человек ежедневно, отмечает эксперт.
- Может ли такое повториться? Да! Такая вспышка может развиться снова, если штамм будет невидимым для иммунной системы, но мне кажется, это маловероятно, — говорит Владимир Болибок.
Ковидный прогноз
- Как в России, так и в мире, думаю, вирус останется с нами навсегда, — объясняет врач. — К сожалению, у вируса большой потенциал к мутациям — и есть эффект ускользания от иммунитета и появившихся антител после прививки или перенесенного заболевания, поэтому волнообразный инфекционный процесс сохранится.
Универсальная вакцина
- Сейчас есть предпосылки для разработки универсальной вакцины от коронавируса, — считает Владмир Болибок. — В Петербурге уже разработали вакцину «Конвасэл», которая особняком стоит от остальных. Она создает не только гуморальный иммунитет (вырабатывает антитела), но и клеточный. Поэтому есть перспектива создания вакцин на уровне клеточного иммунитета. И тогда, возможно, удастся как-то взять под контроль эпидпроцесс и остановить шествие ковида по миру или хотя бы по России.