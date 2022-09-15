Третий доклад группы ученых из The Lancet о происхождении COVID-19 полной ясности не внес. Версий до сих пор две: утечка из лаборатории и передача вируса человеку от животных. Но есть некоторые особенности, которые заставляют задуматься. Например, не совсем понятна роль США во всей этой истории. А то, что она все же есть, начали подозревать эксперты, входящие в Комиссию.
Дело в том, что вирусы, подобные SARS-CoV, изучались в лабораториях США. Исследователи проводили некие манипуляции с ними, в том числе и в Ухане. Однако чем именно они занимались, до конца неясно — у независимых экспертов нет доступа к этим данным.
«Национальный институт здравоохранения США (NIH), отказывается раскрывать детали исследований вирусов, связанных с SARS-CoV, которые он поддерживал», — говорится в заявлении комиссии
А если и предоставляет некоторые данные, то в сильно отредактированном виде и предлагает решать вопрос в суде, который защищает информацию.
- Существует много потенциальных ближайших источников SARS-CoV-2, но по-прежнему не хватает независимой, научной и совместной работы по этому вопросу, — сетуют эксперты.
Пандемия продолжается уже более двух лет, она стала причиной минимум 6,5 миллиона смертей в мире и количество зараженных перевалило за 610 миллионов человек. Последствия для многих катастрофические: во всем мире изучают не только само заболевание, но и последующий период — постковид, который влияет на многие системы организма. При этом поиск так и не дает результатов.
- Гипотезы как о естественном, так и о лабораторном происхождении имеют место и требуют дальнейшего изучения, — говорит один из авторов доклада, профессор Джеффри Д. Сакс
Изначальная версия гласит, что вирус передался от летучей мыши человеку в результате мутации. Но есть подозрение, что мутация могла быть рукотворной. Лучше проникать в клетки человека SARS-CoV-2 помогают сайты расщепления фурином (furin cleavage site), которые не характерны для этого вида коронавирусов. Но с 2006 года их изучают в лабораториях, в том числе в качестве вставки в шиповидные белки коронавируса.
- Вирус мог возникнуть в результате деятельности, связанной с исследованиями: заражения при сборе образцов на местности, в лаборатории при изучении вирусов, или в лаборатории при изучении генетически измененных вирусов, — считают в The Lancet.
Но все же допускают естественное распространение инфекции. Летучие мыши, в этом смысле, очень «благодарный» резервуар. Есть данные о коронавирусах летучих мышей, которые способны обходить защиту иммунитета. В таком случае вирусу даже не нужно адаптироваться под нового «хозяина».
Но летучие мыши могли передать вирус и через промежуточного хозяина-млекопитающего. Правда, его найти пока не удалось.
- Ни одно животное на рынке не дало положительного результата на SARS-CoV-2, — говорится в докладе. — Даже на более ранних этапах — тестирование 80 тысяч образцов различных видов диких и сельскохозяйственных животных в Китае, которые собирались с 2015 по март 2020 года. Ни в одном из них не выявлено случаев заражения.
Склоняться к какой-то определенной теории ученые пока не готовы. Лабораторные технологии сейчас быстро развиваются, риски утечек растут. При этом для независимого исследования лабораторные журналы, базы данных, записи электронной почты и образцы, участвующих в таких исследования, оказались недоступны.