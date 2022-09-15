Третий доклад группы ученых из The Lancet о происхождении COVID-19 полной ясности не внес. Версий до сих пор две: утечка из лаборатории и передача вируса человеку от животных. Но есть некоторые особенности, которые заставляют задуматься. Например, не совсем понятна роль США во всей этой истории. А то, что она все же есть, начали подозревать эксперты, входящие в Комиссию.

Дело в том, что вирусы, подобные SARS-CoV, изучались в лабораториях США . Исследователи проводили некие манипуляции с ними, в том числе и в Ухане. Однако чем именно они занимались, до конца неясно — у независимых экспертов нет доступа к этим данным.