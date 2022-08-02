Для создания калькулятора петербургские ученые использовали базу данных с результатами клинических, лабораторных и инструментальных исследований более 4 тысяч человек с COVID-19.

Как отмечается на сайте НМИЦ им. Алмазова, за основу брали данные обследований пациентов в первые 72 часа пребывания в инфекционном стационаре. В итоге из 46 параметров были выбраны 11 — самых значимых для прогноза. Среди них, к примеру, возраст человека, процент поражения легочной ткани, уровень тромбоцитов в крови, С-реактивного белка, креатинина и мочевины (показатели работы почек).

«Калькулятор предназначен для врачей в качестве дополнительной информации о риске летального исхода у пациента. Программа может быть использована в качестве вспомогательного инструмента для поддержки принятия врачебных решений», — уточняют специалисты центра.

По словам медиков, этот калькулятор позволит показывать не только прогнозировать исход болезни на основании простых 11 параметров, полученных в первые дни госпитализации, но и распределять коечный фонд и лекарства.

Тем временем

В России в целом, и в Петербурге в частности с середины июля начала расти заболеваемость COVID-19. Эксперты заговорили о начале шестой волны коронавируса.

Так, за последнюю неделю показатель госпитализации ковидных пациентов увеличился в стране более чем на 30%. Еще больше выросло число заразившихся коронавирусом — почти на 70%. По словам независимого аналитика Алексея Куприянова, по количеству выявленных случаев мы сравнялись с октябрями 2020-го и 2021-го, а также январем 2022-го (это были подъемы 2-й, 4-1 и 5-1 волн). Как болеют ковидом на этот раз, насколько тяжело и какими симптомами проявляется заражение новым штаммом, читайте ЗДЕСЬ.