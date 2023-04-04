Слабость, синяки и еще 6 причин, почему вам стоит записаться на прием к гематологу

В медицине существует множество специальностей и направлений работы, поскольку организм устроен сложно и для каждой системы требуется углубленное и детальное изучение проблемы. Одно из таких направлений — это гематология, а врач, работающий в данном направлении, называется «гематолог».
К сожалению, многие не знают и не представляют, что это за направление в медицине и чем занимается врач данной специальности. Подробности «Доктор Питер» выяснял совместно с Олегом Кузнецовым, врачом-гематологом, терапевтом клиники «АБИА».
Не только кровь в сосудах
Многие думают, что кровь, которая циркулирует по сосудам, — это не более чем жидкость с клетками. Но в реальности это живая ткань, сложная и многокомпонентная. Помимо самой жидкой крови внутри вен, капилляров и артерий, в эту систему входят еще костный мозг, где образуются новые клетки крови, внутренние органы — печень, селезенка и почки, а также лимфатическая система, которая тесно связана в своих функциях с кровеносной системой.
Весь этот комплекс позволяет крови выполнять все те функции в организме, которые позволяют нам вести привычную жизнь. Чтобы контролировать любые процессы в системе крови, изучать возможные проблемы и разрабатывать эффективные подходы к лечению, выделено отдельное направление в медицине.
Гематология: чем она занимается
Гематология — раздел медицины, изучающий систему крови, органы кроветворения, работу костного мозга и функционирование лимфатической системы. Соответственно, врачи и ученые, которые прицельно изучают эту часть организма — это гематологи.
Можно выделить основные направления и заболевания, которые входят в сферу компетенции врача-гематолога. Сюда относятся:
различные виды анемий (железодефицитные, апластические, гемолитические и другие);
онкогематологические заболевания (лимфомы, лейкозы, миелопролиферативные заболевания и др.);
нарушения свертываемости крови, связанные как с риском кровотечений (гемофилия, болезнь Виллебранда и др.), так и с риском тромбозов (тромбофилии).
Все данные заболевания могут иметь различные клинические проявления, либо их может вообще не быть длительное время.
Когда мне нужен гематолог?
Чаще всего к этому врачу на консультацию направляют другие специалисты, если выявляют в анализах крови серьезные отклонения. Но в некоторых случаях определенные проявления, жалобы и симптомы могут подсказать, что нам требуется консультация врача-гематолога. Сюда относятся:
общая слабость, которая не проходит после сна и отдыха;
утомляемость, постоянное бессилие;
выпадение волос, проблемы с ногтями;
длительная субфебрильная температура, причины которой непонятны;
необъяснимая потеря веса, особенно на фоне привычного питания;
периодические кровотечения различной локализации;
синячковость, появление на коже кровоизлияний;
увеличение лимфатических узлов.
Не всегда проблема в крови
Даже с учетом того, что есть сходные жалобы, не всегда изменения в анализах крови или проявления говорят именно о том, что у человека есть какое-то гематологическое заболевание.
Очень часто различные заболевания — соматические, инфекционные, последствия травм, операций и другие проблемы здоровья — могут сопровождаться теми или иными изменениями в анализах крови. Помочь разобраться в изменениях, исключить или подтвердить наличие гематологического заболевания поможет врач-гематолог.
Женщины под особым контролем
Особая категория пациентов, которым может потребоваться врач-гематолог, — это беременные женщины, а также только планирующие беременность, включая сопровождение протокола ЭКО.
Будущим мамам гематолог необходим для коррекции различных нарушений системы свертывания крови, которые могут стать причиной невынашивания беременности, а также для выявления дефицита железа и диагностики различных видов анемий.
Что будет на приеме и после
Обычно к гематологу отправляют с результатами анализов, которые не понравились терапевту или врачу другой специальности. Во время первого визита необходимо подробно рассказать доктору о всех жалобах, даже если они кажутся незначительными, ответить подробно и полностью на все его вопросы. Важно также вспомнить или уточнить у близких родных, были ли у них проблемы похожего характера.
После того как вы побеседуете, врач изучит имеющиеся анализы крови и назначит дополнительные. Если ситуация этого требует, могут быть назначены генетические тесты и пункция костного мозга. По результатам всех полученных исследований ставится диагноз, врач подбирает необходимые препараты или иные способы лечения.