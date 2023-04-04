Слабость, синяки и еще 6 причин, почему вам стоит записаться на прием к гематологу

В медицине существует множество специальностей и направлений работы, поскольку организм устроен сложно и для каждой системы требуется углубленное и детальное изучение проблемы. Одно из таких направлений — это гематология, а врач, работающий в данном направлении, называется «гематолог».

К сожалению, многие не знают и не представляют, что это за направление в медицине и чем занимается врач данной специальности. Подробности «Доктор Питер» выяснял совместно с Олегом Кузнецовым, врачом-гематологом, терапевтом клиники «АБИА».