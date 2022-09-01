Через некоторое время медики назначили день операции: 29 августа. За четыре дня до этого ребенок вместе с отцом приехал в больницу. Врачи сделали мальчику семь уколов препарата для мобилизации стволовых клеток крови. Зачастую пациенты после него испытывают боль и другие неприятные побочные эффекты.

- Было ли мне страшно? Нет! Я не чувствую страха, особенно сейчас, когда мой папа рядом. Я знаю, что операция займет около трех часов, это совсем немного. Я готов сделать все, чтобы спасти свою маму! — рассказал маленький герой изданию Asia One.

В день операции мальчику вкололи последнюю дозу препарата.

- У меня кружилась голова, онемели руки и ноги, было ощущение, что муравьи кусают все тело. Но я был готов к этому, поэтому терпел, — говорит Цао Сюаньи.

Операция прошла успешно. Врачи пересадили женщине костный мозг. Теперь маму отважного мальчика ждет следующий этап: ей предстоит долгое лечение, в процессе которого врачи будут «обучать» организм женщины воспроизводить собственные здоровые клетки крови.