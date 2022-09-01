Мама десятилетнего Цао Сюаньи тяжело заболела — у женщины диагностировали лейкемию. Чтобы спасти ей жизнь, требовалась срочная операция — пересадка костного мозга. Все члены семьи тут же отравились к врачам, чтобы узнать, кто же сможет стать подходящим донором. После анализов выяснилось: помочь маме может только ее десятилетний сын.
Мальчик не испугался предстоящих процедур, среди которых были и многократные сдачи крови. Он начал готовиться к операции еще в марте 2022 года. Ребенку пришлось сдать кровь целых 30 раз, чтобы врачи смогли проверить тканевую совместимость костного мозга донора и реципиента.
Через некоторое время медики назначили день операции: 29 августа. За четыре дня до этого ребенок вместе с отцом приехал в больницу. Врачи сделали мальчику семь уколов препарата для мобилизации стволовых клеток крови. Зачастую пациенты после него испытывают боль и другие неприятные побочные эффекты.
- Было ли мне страшно? Нет! Я не чувствую страха, особенно сейчас, когда мой папа рядом. Я знаю, что операция займет около трех часов, это совсем немного. Я готов сделать все, чтобы спасти свою маму! —
В день операции мальчику вкололи последнюю дозу препарата.
- У меня кружилась голова, онемели руки и ноги, было ощущение, что муравьи кусают все тело. Но я был готов к этому, поэтому терпел, — говорит Цао Сюаньи.
Операция прошла успешно. Врачи пересадили женщине костный мозг. Теперь маму отважного мальчика ждет следующий этап: ей предстоит долгое лечение, в процессе которого врачи будут «обучать» организм женщины воспроизводить собственные здоровые клетки крови.
Что важно знать о донорстве костного мозга
Около 40% россиян считают, что донорство костного мозга опасно для здоровья самого донора. Некоторые уверены, что клетки мозга берут из позвоночника донора, другие же думают, что это очень болезненная процедура. «Доктор Питер» попросил эксперта прокомментировать распространенные страхи о донорстве, которые специалисты называют мифами — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.