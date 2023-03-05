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Названы 7 признаков, которые с головой выдают неуверенных в себе людей

Психолог рассказал, как вести себя с крайне неуверенными людьми (тем более если они ваши коллеги) и какие особенности поведения выдают их сразу.

5 марта 20231
неуверенность
Источник:
iStockphoto

С неуверенным в себе человеком очень непросто — и в быту, и на работе. Особенно если он старается скрыть это свое качество.

Психолог Стефан Фальк считает, что неуверенные в себе люди не склонны к риску и непродуктивны в работе. Он назвал их яркие характеристики и объяснил, как с ними можно ужиться и сработаться.

Стефан Фальк
психология

психолог, бизнес-консультант, автор книги «Внутренняя мотивация: научитесь любить свою работу и добиться невиданного ранее успеха» и соавтор книги «Нейролидерство».

Признаки неуверенных в себе людей

  1. Они чрезмерно озабочены тем, что о них думают другие.

  2. Они никогда не высказывают твердого мнения.

  3. Они страдают от хронической неспособности принимать решения, даже если выбор не имеет большого значения.

  4. Они пытаются «сбить» ваш настрой и попытки двигаться вперед и вверх.

  5. Они унижают других людей, чтобы казаться более важными.

  6. Они постоянно говорят о том, насколько они заняты (хотя на самом деле это не так), чтобы показать, что на них есть спрос.

  7. Они часто заставляют вас сомневаться в каждом вашем шаге.

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Как вести себя с неуверенными людьми

Оцените масштаб проблемы

— Сначала поймите, как часто вам приходится взаимодействовать с таким человеком, — советует психолог Стефан Фальк. — Если не так уж много, проблема невелика. И если в реальности с ним у вас больше хороших взаимодействий, чем плохих, возможно, этот человек не такой уж и сложный.

Определите основные причины проблемы

— Оцените те негативные взаимодействия, которые были у вас с этим человеком, какие темы, как правило, вызывают их, — говорит эксперт. — Вспомните, как именно каждый из вас ведет себя в такой ситуации?

Развивайте искреннее сострадание

— Не поддавайтесь негативным мыслям и не злитесь на неуверенного в себе человека, — рассказывает психолог. — Один из подходов, который я люблю использовать, — напоминать себе, что этот человек — чей-то ребенок. Я спрашиваю себя: «Хотел бы я, чтобы кто-то так же думал о моих детях или близких?»

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Общайтесь один на один

— Отсутствие взаимодействия один на один — большая проблема, — считает Фальк. — Выпейте кофе, пообщайтесь друг с другом, это поможет вам узнать человека ближе и лучше понять его.

Будьте честны

Неуверенные в себе люди склонны замечать пробелы в аргументах, поэтому выстраивайте свое общение с ними в следующем порядке:

  • Вот в этом я уверен…

  • Это то, во что я верю, но не уверен…

  • Это то, о чем я слишком мало знаю, чтобы иметь представление о…

Работайте поэтапно

— Снизить градус неуверенности человека можно, разбив его работу на этапы и предложив четкие показатели для оценки результатов, — советует эксперт.

Покажите, что вы не представляете угрозы

— Старайтесь стать для неуверенного человека союзником, а не соперником, — продолжает психолог. — Поощряйте, хвалите, выражайте признательность и благодарность.

Автор текста:Анна Майская
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