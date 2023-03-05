Названы 7 признаков, которые с головой выдают неуверенных в себе людей

С неуверенным в себе человеком очень непросто — и в быту, и на работе. Особенно если он старается скрыть это свое качество.
Психолог Стефан Фальк считает, что неуверенные в себе люди не склонны к риску и непродуктивны в работе. Он
психолог, бизнес-консультант, автор книги «Внутренняя мотивация: научитесь любить свою работу и добиться невиданного ранее успеха» и соавтор книги «Нейролидерство».
Признаки неуверенных в себе людей
Они чрезмерно озабочены тем, что о них думают другие.
Они никогда не высказывают твердого мнения.
Они страдают от хронической неспособности принимать решения, даже если выбор не имеет большого значения.
Они пытаются «сбить» ваш настрой и попытки двигаться вперед и вверх.
Они унижают других людей, чтобы казаться более важными.
Они постоянно говорят о том, насколько они заняты (хотя на самом деле это не так), чтобы показать, что на них есть спрос.
Они часто заставляют вас сомневаться в каждом вашем шаге.
Как вести себя с неуверенными людьми
Оцените масштаб проблемы
— Сначала поймите, как часто вам приходится взаимодействовать с таким человеком, — советует психолог Стефан Фальк. — Если не так уж много, проблема невелика. И если в реальности с ним у вас больше хороших взаимодействий, чем плохих, возможно, этот человек не такой уж и сложный.
Определите основные причины проблемы
— Оцените те негативные взаимодействия, которые были у вас с этим человеком, какие темы, как правило, вызывают их, — говорит эксперт. — Вспомните, как именно каждый из вас ведет себя в такой ситуации?
Развивайте искреннее сострадание
— Не поддавайтесь негативным мыслям и не злитесь на неуверенного в себе человека, — рассказывает психолог. — Один из подходов, который я люблю использовать, — напоминать себе, что этот человек — чей-то ребенок. Я спрашиваю себя: «Хотел бы я, чтобы кто-то так же думал о моих детях или близких?»
Общайтесь один на один
— Отсутствие взаимодействия один на один — большая проблема, — считает Фальк. — Выпейте кофе, пообщайтесь друг с другом, это поможет вам узнать человека ближе и лучше понять его.
Будьте честны
Неуверенные в себе люди склонны замечать пробелы в аргументах, поэтому выстраивайте свое общение с ними в следующем порядке:
Вот в этом я уверен…
Это то, во что я верю, но не уверен…
Это то, о чем я слишком мало знаю, чтобы иметь представление о…
Работайте поэтапно
— Снизить градус неуверенности человека можно, разбив его работу на этапы и предложив четкие показатели для оценки результатов, — советует эксперт.
Покажите, что вы не представляете угрозы
— Старайтесь стать для неуверенного человека союзником, а не соперником, — продолжает психолог. — Поощряйте, хвалите, выражайте признательность и благодарность.