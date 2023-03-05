Названы 7 признаков, которые с головой выдают неуверенных в себе людей

С неуверенным в себе человеком очень непросто — и в быту, и на работе. Особенно если он старается скрыть это свое качество.

Психолог Стефан Фальк считает, что неуверенные в себе люди не склонны к риску и непродуктивны в работе. Он назвал их яркие характеристики и объяснил, как с ними можно ужиться и сработаться.