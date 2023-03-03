В Педиатрическом университете 7 лет спасали девочку, которая выпила средство для прочистки труб

Годовалая девочка из Брянска выпила жидкость для прочистки труб в 2012 году. Сколько именно успел отхлебнуть ребенок — неизвестно. Но с того самого дня началась ее долгая борьба за жизнь.
Сразу после инцидента малышку госпитализировали в Брянскую областную детскую больницу. Больше двух недель медики боролись за ее жизнь: все это время маленькая пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. Принимать пищу она могла только через зонд. Когда состояние ребенка удалось стабилизировать, специалисты выполнили гастростомию: сформировали искусственный вход в желудок через переднюю брюшную стенку.
Из-за сильнейшего ожога развилась непроходимость пищевода, поэтому врачи стали постепенно увеличивать его просвет с помощью специальных расширителей — бужей. Процесс длился три с половиной года. Процедура давала результат: в первые две недели после бужирования девочка могла есть твердую пищу, однако затем пищевод снова сужался и малышка возвращалась к прежнему состоянию. Бороться с нарушением функции глотания — так называемой дисфагией — становилось все труднее. Кроме того, ребенка мучили частые бронхиты, приступы кашля, доходящие до рвоты.
Чтобы вернуться к полноценной жизни, девочку в 2016 году отправили на лечение в Педиатрический университет — медики из ее родного города уже сделали все что могли. Все 7 лет петербургские врачи тщательно наблюдали за состоянием маленькой пациентки, корректировали схемы лечения. В 2023 году после нескольких консилиумов медики решились на сложнейшую операцию.
31 января бригада специалистов — хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер — под руководством заслуженного врача России Андрея Иванова приступила к операции.
Сначала медики заменили поврежденный участок пищевода девочки 15-сантиметровым кровоснабжаемым фрагментом ободочной кишки — именно она считается идеальным пластическим материалом. Вмешательство включало в себя несколько этапов, на каждом возникали непредвиденные осложнения, но врачи успешно с ними справились.
После хирурги одним разрезом вскрыли грудную клетку и брюшную полость пострадавшей. Врачи обнаружили, что из-за стеноза пищевод укорочен и желудок располагается на семь сантиметров выше диафрагмы. Требовалось правильно рассчитать местоположение и размеры трансплантата. Для этого во время операции девочке сделали гастроскопию.
Сложность также заключалась и в том, что было трудно выделить поврежденную часть пищевода и грудного отдела желудка: вследствие спаечного процесса в области диафрагмы в ткани буквально вросли аорта и нижняя полая вена. Чтобы не повредить магистральные сосуды, хирургам пришлось чередовать абдоминальный и торакальный подходы.
Затем медики переместили кровоснабжаемый фрагмент толстой кишки, соединив его концы с верхним отделом пищевода и желудком. Этот этап тоже оказался непростым из-за разницы диаметров пищевода и кишки, а также плохого состояния мышечной стенки и оболочки пищевода.
Все старания врачей были не напрасны: операция прошла успешно, после нее девочка несколько дней провела в реанимации. Потом она лежала в хирургическом отделении, где врачи тщательно следили за ее восстановлением.
Девочке еще предстоит непростой процесс восстановления потерянных навыков глотания. Сейчас ее выписали домой — ей нужно до конца прийти в себя после такого сложного вмешательства. Врачи Педиатрического университета будут и дальше наблюдать и помогать девочке — все уверены, что самое страшное уже позади.