В Педиатрическом университете 7 лет спасали девочку, которая выпила средство для прочистки труб

31 января бригада специалистов — хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер — под руководством заслуженного врача России Андрея Иванова приступила к операции.

Сначала медики заменили поврежденный участок пищевода девочки 15-сантиметровым кровоснабжаемым фрагментом ободочной кишки — именно она считается идеальным пластическим материалом. Вмешательство включало в себя несколько этапов, на каждом возникали непредвиденные осложнения, но врачи успешно с ними справились.

После хирурги одним разрезом вскрыли грудную клетку и брюшную полость пострадавшей. Врачи обнаружили, что из-за стеноза пищевод укорочен и желудок располагается на семь сантиметров выше диафрагмы. Требовалось правильно рассчитать местоположение и размеры трансплантата. Для этого во время операции девочке сделали гастроскопию.

Сложность также заключалась и в том, что было трудно выделить поврежденную часть пищевода и грудного отдела желудка: вследствие спаечного процесса в области диафрагмы в ткани буквально вросли аорта и нижняя полая вена. Чтобы не повредить магистральные сосуды, хирургам пришлось чередовать абдоминальный и торакальный подходы.

Затем медики переместили кровоснабжаемый фрагмент толстой кишки, соединив его концы с верхним отделом пищевода и желудком. Этот этап тоже оказался непростым из-за разницы диаметров пищевода и кишки, а также плохого состояния мышечной стенки и оболочки пищевода.