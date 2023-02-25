Синяки могут появляться на любой части тела и на лице. Обычно они становятся результатом механической травмы — удара, падения, сильного сжатия. Если образованию синяка предшествовала травма — стоит только убедиться, что нет более серьезных повреждений. Но если синяки и гематомы возникают на пустом месте — стоит посетить врача и сдать анализы крови на свертывание.
Помимо болезненности, если это травма, внешний вид кожи с синяком — не самый эстетичный. Конечно, со временем он проходит, но можно ли ускорить этот процесс? Об этом «Доктор Питер» поговорил с гематологом, терапевтом Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербурга Галиной Кузнецовой.
врач-терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербург ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что такое синяк?
Слово «синяк» — это народное название подкожной гематомы. При этой проблеме по разным причинам происходит нарушение целостности сосудистой стенки, кровь попадает в ткани, пропитывает их. Затем постепенно происходит рассасывание гематомы и регресс симптомов — синяк «цветет», из багрово-синего превращаясь в зеленоватый, желтоватый и коричневатый.
В первые часы после травмы
Внешне стадии рассасывания гематомы отличаются друг от друга. В момент образования гематомы цвет кожи багрово-красный, появляется отечность, боли в этой области. Цвет обусловлен эритроцитами — красными клетками крови, которые содержат гемоглобин — красный пигмент. Багровый цвет обычно сохраняется несколько часов.
На этом этапе помощь заключается в местном охлаждении области гематомы, прижатии тканей на несколько минут. Полезно будет приподнятое положение для ног или рук. Вред в этот момент принесут растирания, согревающие компрессы, массаж.
Для охлаждения можно использовать любые холодные предметы, однако при использовании замороженных продуктов или льда не стоит увлекаться, чтобы не получить обморожение. Лед обычно складывают в пакет и заворачивают в полотенце. Длительность использования — по 10-20 минут, процедуру можно повторять в течение нескольких часов.
Когда синяк «цветет»
Далее происходит последовательное «цветение» гематомы — последовательное преобразование гемоглобина в тканях. Через несколько часов синяк приобретает сине-фиолетовый цвет. В этот момент сохраняется значение охлаждения, тепловые процедуры не показаны. Спустя несколько дней оттенок синяка становится зеленым, спадает отек, затем он желтеет, и полностью гематома разрешается к 5-7-му дню.
На вопрос, как лечить синяк, однозначного ответа нет. Давайте разбираться. Разные ситуации требуют разного подхода. Для начала важным моментом является ответ на вопрос о патологических синяках или физиологических. Например, при семейном анамнезе кровоточивости, появлении спонтанных или необычных гематом не нужно заниматься самолечением, обратитесь к терапевту или гематологу, гематомы в этом случае могут быть симптомом серьезных заболеваний.
Параорбитальная гематома (симметричные синяки вокруг глаз) после травмы головы — повод для срочной госпитализации. Появление контактных гематом после приема обезболивающих может быть симптомом скрытых проблем с системой гемостаза — свертывания крови — это тоже повод для консультации врача.
После травмы или инъекций
С другой стороны, синяки после инъекционных процедур, например, не считаются патологией, и процесс рассасывания гематомы можно ускорить на несколько дней. Давайте рассмотрим препараты, которые можно использовать.
Мази и гели на основе гепарина: гепариновая мазь, гепатромбин, лиотон оказывают противовоспалительное действие, улучшают рассасывание гематомы за счет антикоагулянтного эффекта. Нельзя наносить на поврежденную кожу и в самый ранний период гематомы.
Троксевазиновая мазь, троксерутин — уменьшают отечность и ускоряют регресс гематомы.
Бадяга — мазь и крем на основе пресноводной губки и оксида кремния — усиливают кровообращение и способствует рассасыванию гематомы.
Охлаждающие кремы и мази оказывают эффект в первые часы после образования синяка — уменьшают болевые ощущения, отек и размер гематомы.
Прием аскорутина или витамина С может иметь небольшое значение для улучшения сосудистой стенки и в качестве профилактики, но не для лечения гематомы.
Противовоспалительные мази могут убрать болевые ощущения и отечность.
Что не нужно делать при гематомах
Нельзя наносить мази на поврежденную кожу. В период отека и первых часов с момента образования синяка стоит избегать тепловых процедур, массажа. Любые мази могут дать реакции непереносимости. Избыточное локальное охлаждение может вызвать обморожение.
Бесполезно прикладывать капусту, мед, водку, соль с уксусом. Опасно, особенно на лице, прикладывать примочки с луком, хреном или редькой.