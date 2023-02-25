Синяки могут появляться на любой части тела и на лице. Обычно они становятся результатом механической травмы — удара, падения, сильного сжатия. Если образованию синяка предшествовала травма — стоит только убедиться, что нет более серьезных повреждений. Но если синяки и гематомы возникают на пустом месте — стоит посетить врача и сдать анализы крови на свертывание.

Помимо болезненности, если это травма, внешний вид кожи с синяком — не самый эстетичный. Конечно, со временем он проходит, но можно ли ускорить этот процесс? Об этом «Доктор Питер» поговорил с гематологом, терапевтом Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербурга Галиной Кузнецовой.