Гинеколог Арутюнова рассказала, как на здоровье женщины сказывается рождение погодков

Сколько нужно ждать

Интергенетический интервал, или промежуток времени между рождением ребенка и наступлением следующей беременности, по данным ВОЗ, должен составлять не менее 2 лет. Впрочем, стоит отметить, что этот показатель может отличаться у разных пар. На это влияет несколько факторов: как прошли предыдущие роды, было ли кесарево сечение, состояние здоровья женщины, социально-экономические моменты. Кстати, для женщин в возрасте 35 лет и старше ИИ может быть короче — около 12 месяцев.

После КС применяют общую рекомендацию ВОЗ: подождать нужно не менее 2 лет. Этого времени хватит, чтобы организм мамы успел восстановиться — за это время формируется полноценный рубец на матке, что снижает вероятность разрыва или врастания плаценты в рубец при следующей беременности.

Если женщина перенесла кесарево сечение и забеременела меньше чем через 6 месяцев после родов, возрастает риск разрыва матки. Если меньше, чем через 12 месяцев, — возникает риск предлежания и отслойки плаценты.

Перед применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ и прочее) перерыв должен быть не менее 12 месяцев, иначе повышается риск преждевременных родов и низкой массы тела ребенка при рождении.