Гинеколог Арутюнова рассказала, как на здоровье женщины сказывается рождение погодков

Не так давно весь Интернет активно обсуждал интересное положение популярной певицы Рианы. Дело в том, что звезда объявила, что беременна вторым ребенком всего через девять месяцев после рождения первенца.
Многие женщины тоже мечтают родить погодков: мол, «отстреляюсь» и все, к тому же так у малышей всегда будет компания. Но безопасно ли это для женского здоровья? Каким должен быть идеальный промежуток между беременностями? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач акушер-гинеколог высшей категории родильного дома «Скандинавии» Светлана Арутюнова.
Врач акушер-гинеколог высшей категории родильного дома «Скандинавии».
Сколько нужно ждать
Интергенетический интервал, или промежуток времени между рождением ребенка и наступлением следующей беременности, по данным ВОЗ, должен составлять не менее 2 лет. Впрочем, стоит отметить, что этот показатель может отличаться у разных пар. На это влияет несколько факторов: как прошли предыдущие роды, было ли кесарево сечение, состояние здоровья женщины, социально-экономические моменты. Кстати, для женщин в возрасте 35 лет и старше ИИ может быть короче — около 12 месяцев.
После КС применяют общую рекомендацию ВОЗ: подождать нужно не менее 2 лет. Этого времени хватит, чтобы организм мамы успел восстановиться — за это время формируется полноценный рубец на матке, что снижает вероятность разрыва или врастания плаценты в рубец при следующей беременности.
Если женщина перенесла кесарево сечение и забеременела меньше чем через 6 месяцев после родов, возрастает риск разрыва матки. Если меньше, чем через 12 месяцев, — возникает риск предлежания и отслойки плаценты.
Перед применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ и прочее) перерыв должен быть не менее 12 месяцев, иначе повышается риск преждевременных родов и низкой массы тела ребенка при рождении.
Шансы на успешное зачатие (в том числе и с применением ВРТ), вынашивание беременности и рождение здорового ребенка повышают следующие факторы:
отказ партнеров от вредных привычек;
поддержание здорового образа жизни (снижение стрессовой нагрузки на организм, умеренная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, нормальная продолжительность сна — минимум 7–8 часов; сбалансированное питание);
нормализация массы тела;
устранение дефицитов витаминов и микроэлементов;
коррекции уровня гормонов;
лечение имеющихся заболеваний.
Особенно это касается пациенток с преэклампсией или преждевременными родами в анамнезе, а также родов путем кесарева сечения и другими осложнениями при предшествующей беременности и родах, наличием экстрагенитальной патологии.
Все это возможно организовать только при планировании беременности и проведении предгравидарной подготовки. И на все это нужно время.
Таким образом, наиболее благоприятный интервал между родами и последующей беременностью составляет от 2 до 5 лет
Есть только один гарантированный способ обеспечить оптимальный интергенетический интервал — правильная контрацепция после родов. Организму необходимо дать хотя бы полтора года (перед зачатием), чтобы окончательно восстановились работа всех органов, сосудистая система, кровоток, пришел в норму гормональный фон.
Сложно, но можно
Безопасно ли вынашивать ребенка практически сразу после предыдущих родов? Тут стоит отметить, что справляться одновременно с выкармливанием и вынашиванием довольно сложно. Впрочем, если мама здорова, предыдущая беременность протекала хорошо, то все и на этот раз, скорее всего, пройдет нормально.
Даже с рубцом на матке возможно выносить беременность, возникшую в первый год после родов, хотя врачи и рекомендуют делать интервал после кесарева в два года.
Более того, роды, проходящие с небольшим промежутком после предыдущих, по статистике, проходят легче и благополучнее.
Однако при таком сценарии организм женщины не успевает восстановиться после предыдущих родов, и существует высокий риск преждевременных родов, плацентарной недостаточности. Крайне важно, чтобы беременность, наступившую в первый год после родов, наблюдал грамотный специалист. Он даст все необходимые рекомендации относительно того, как себя вести, как питаться и какую себе давать нагрузку
Время прийти в себя
Поговорим о том, как проходит процесс восстановления. Реабилитация женщин после родов нужна и крайне важна, она помогает женщине адаптироваться после родов и улучшает качество жизни. Комплексный подход к послеродовой реабилитации может дать наибольший эффект, чем отдельно взятая проблема и ее решение.
Чем раньше начнется послеродовое восстановление, тем оно будет эффективнее. Большинство родивших женщин на вопрос, какой самый трудный день материнства, отвечают: день выписки из роддома.
Поэтому очень важно, чтобы именно на амбулаторном этапе, уже после выписки, женщина находилась под наблюдением акушера-гинеколога, а также других специалистов, психолога, эксперта по грудному вскармливанию, мануального терапевта. Психологическое состояние родильницы в послеродовом периоде важно не только для самой мамы, но и для новорожденного малыша
Кроме того, в первые 2 месяца женщине необходима помощь кинезиотерапевта, врача-реабилитолога, физиотерапевта.
Через 2–3 месяца нужна помощь сексолога, план по восстановлению мышц тазового дна консервативными методами, а при отсутствии эффекта хирургическое лечение.
Роды — естественный процесс, однако большинство женщин в обычной жизни не имеют хорошей физической подготовки. И даже нормальные физиологические роды являются для нетренированного материнского организма тяжелым испытанием, не говоря уже о родах с осложнениями.
Одна из основных проблем в послеродовом периоде — это опущение стенок влагалища, недостаточность мышц тазового дна, которая возникает чаще всего сразу после родов и на начальном этапе протекает бессимптомно. Если своевременно не корректировать, то это приводит к прогрессированию заболевания. В первые 2 месяца с целью профилактики недостаточности тазового дна рекомендуется выполнять упражнения Кегеля. Через 2 месяца после родов проводится диагностика недостаточности тазового дна.
Первым шагом коррекции опущения влагалища должно быть изменение образа жизни. После родов женщине рекомендуется ограничить физические нагрузки, подъем тяжестей.
Следующим шагом коррекции является тренировка мышц тазового дна с помощью тренажера. Это может быть и перинеометр, электромиостимулятор, тренажер Кегеля, вагинальные конусы. При необходимости используется лазерное, радиоволновое или хирургическое лечение.