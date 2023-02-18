Лишаются привязанности и не умеют любить: как кесарево сечение может повлиять на будущее

Роды путем кесарева сечения многим кажутся более быстрыми и легкими — не надо часами мучиться от схваток, боли. Если смотреть на статистику, то и в России, и в США дети нередко появляются на свет оперативным путем. У нас это примерно каждые 4-5 роды, за рубежом — чуть ли не каждые третьи.
Ученые из Университета Вирджинии в США решили выяснить, влияет ли кесарево сечение на то, как в будущем выросший ребенок будет строить отношения, создавать семью. Эксперимент решили провести не на лабораторных мышах, а на полевках. По словам экспертов, эти грызуны во многом схожи по поведению с людьми: они образовывают пары, привязываются, самец и самка ухаживают за потомством и потом еще долго опекают своих малышей. Исследование
Главное открытие ученых звучит так: степные полевки, которые появились на свет путем кесарева сечения, в будущем не образовывали пар. Удивительно, но что самцы, что самки почему-то не хотели обзаводиться потомством. Исследователи также заметили, что они не привязывались к своим сородичам, их не тянуло к противоположному полу даже в период спаривания — хотя полевки зачастую воспринимают секс как вознаграждение и редко отказываются от него.
Еще одно любопытное наблюдение: детеныши самцов луговой полевки, рожденные с помощью кесарева сечения, не могли регулировать температуру своего тела, как полевки, рожденные естественным путем. Это приводило к ненормальному поведению, например к тому, что они не прятались, чтобы согреться. По словам доктора Картера, у них также изменились микробиомы кишечника во взрослом возрасте, что повлияло на передачу окситоцина и поведение в будущем.
Если же во время родов или сразу после ученые вводили детенышам дозу окситоцина — гормона, который отвечает за чувство привязанности, то такие грызуны в будущем могли строить семьи и образовывать пары. Причем наиболее чувствительны оказывались самцы.
Ученые предполагают, что кесарево сечение может сыграть существенную роль в формировании привязанности и у людей. Исследователям еще придется проделать много работы, чтобы окончательно доказать или опровергнуть этот факт.
Что еще важно знать про кесарево сечение
Многие убеждены, что сама по себе операция мало сказывается на дальнейшем развитии ребенка. Однако, по словам врачей, у «кесарят» все же есть особенности.
Врач-неонатолог, невролог, доцент кафедры неонатологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
— Кесарево сечение — полостная операция. И, как у любого хирургического вмешательства, у нее есть риск осложнений — прежде всего, для матери. Кроме того, остающиеся после операции рубцы на матке не всегда дают женщине шанс в следующий раз родить самой. И для новорожденного появление на свет через естественные родовые пути — лучший вариант. При кесаревом ребенок не получает тот «родовой стресс», который даст ему оптимальную адаптацию к внеутробной жизни, а значит, и к дальнейшему развитию, — считает неонатолог СПбГПМУ Лариса Федорова.
Чем же малыши-«кесарята» отличаются от детей, которые родились естественным путем? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.