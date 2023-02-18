Лишаются привязанности и не умеют любить: как кесарево сечение может повлиять на будущее

Главное открытие ученых звучит так: степные полевки, которые появились на свет путем кесарева сечения, в будущем не образовывали пар. Удивительно, но что самцы, что самки почему-то не хотели обзаводиться потомством. Исследователи также заметили, что они не привязывались к своим сородичам, их не тянуло к противоположному полу даже в период спаривания — хотя полевки зачастую воспринимают секс как вознаграждение и редко отказываются от него.

Еще одно любопытное наблюдение: детеныши самцов луговой полевки, рожденные с помощью кесарева сечения, не могли регулировать температуру своего тела, как полевки, рожденные естественным путем. Это приводило к ненормальному поведению, например к тому, ч то они не прятались, чтобы согреться. По словам доктора Картера, у них также изменились микробиомы кишечника во взрослом возрасте, что повлияло на передачу окситоцина и поведение в будущем.

Если же во время родов или сразу после ученые вводили детенышам дозу окситоцина — гормона, который отвечает за чувство привязанности, то такие грызуны в будущем могли строить семьи и образовывать пары. Причем наиболее чувствительны оказывались самцы.

Ученые предполагают, что кесарево сечение может сыграть существенную роль в формировании привязанности и у людей. Исследователям еще придется проделать много работы, чтобы окончательно доказать или опровергнуть этот факт.