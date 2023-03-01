«Клубничные родинки»: онколог рассказала, в каких случаях нужно обязательно удалять гемангиомы

Родители всегда переживают за здоровье своего малыша. И даже такие мелочи, как небольшие пятнышки на коже, могут стать причиной для серьезного беспокойства.

Например, у малышей очень часто находят гемангиомы — доброкачественные образования из мелких сосудов, которые неправильно и быстро растут. Причем в абсолютном большинстве случаев такие новообразования появляются в первые две недели жизни малыша. Гемангиомы встречаются очень часто, но далеко не все знают, что это такое и что с ними делать.

Подробнее об этом и о том, как отличить гемангиому от родимого пятна, какие способы ее лечения на самом деле опасны для жизни, рассказывает детский онколог Ирина Безъязычная.