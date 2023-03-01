«Клубничные родинки»: онколог рассказала, в каких случаях нужно обязательно удалять гемангиомы

Родители всегда переживают за здоровье своего малыша. И даже такие мелочи, как небольшие пятнышки на коже, могут стать причиной для серьезного беспокойства.
Например, у малышей очень часто находят гемангиомы — доброкачественные образования из мелких сосудов, которые неправильно и быстро растут. Причем в абсолютном большинстве случаев такие новообразования появляются в первые две недели жизни малыша. Гемангиомы встречаются очень часто, но далеко не все знают, что это такое и что с ними делать.
Подробнее об этом и о том, как отличить гемангиому от родимого пятна, какие способы ее лечения на самом деле опасны для жизни, рассказывает детский онколог Ирина Безъязычная.
Детский онколог, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно»Личный сайт
На коже и внутри
Инфантильные гемангиомы имеют ярко-красный цвет, бугристую поверхность. Их называют еще «родинками клубничного цвета». Некоторые находятся глубоко под кожей и выглядят либо синими, либо телесного цвета, но с выраженной сосудистой сетью; их называют глубокими детскими гемангиомами. Когда в образованиях присутствуют глубокая и поверхностная части, их называют смешанными детскими гемангиомами. Могут располагаться во внутренних органах, например в печени.
В течение первых пяти месяцев жизни ребенка инфантильная гемангиома быстро растет. Это время называется пролиферативной фазой, или фазой быстрого роста. У большинства детей примерно к 3-4-месячному возрасту инфантильная гемангиома достигает 80% своего максимального размера.
В большинстве случаев они перестают расти и начинают уменьшаться к первому году жизни ребенка. Они начинают сглаживаться и казаться менее красными. Эта фаза, называемая инволюцией, продолжается с позднего младенчества до раннего детства.
Практически полное уменьшение/исчезновение детской гемангиомы происходит к 5-6 годам. Почти у половины всех детей с инфантильной гемангиомой на коже может остаться рубцовая ткань или дополнительные кровеносные сосуды.
Инфантильные гемангиомы могут быть единичными или множественными. Размер таких образований тоже может быть разным: от совсем крошечных до гигантских, угрожающих здоровью малыша.
Факторы риска
Инфантильная гемангиома — самая распространенная из всех форм сосудистых патологий у детей. С ней сталкивается 1 малыш из 10. У недоношенных детей с весом менее 1500 граммов инфантильные гемангиомы встречаются в 30% случаев (3 из 10 детей). Чаще бывают у девочек европейской расы.
Врачи до сих пор точно не знают, как и почему вырастают гемангиомы. Существуют факторы, которые предрасполагают к развитию инфантильных гемангиом: внутриутробная гипоксия, многоплодная беременность, осложнения во время беременности, низкая масса тела при рождении, женский пол, европеоидная раса.
Теперь поговорим о явлениях, которые иногда путают с гемангиомой:
Родимые пятна («лососевые пятна», «следы аиста») — плоские, красные или розовые пятна, которые располагаются чаще на веках, лбу, затылке и шее ребенка. Обычно проходят к 2-м годам и не требуют лечения.
Родинки, или врожденные меланоцитарные невусы — коричневые или черные пятнышки на коже, вызваны разрастанием пигментных клеток кожи.
Пятна цвета «кофе с молоком» — плоские, не возвышающиеся над кожей, светлые или темно-коричневые пятна, могут появиться на любой части тела, быть разных размеров и форм.
Обычно встречается 1-2 пятна, но если у ребенка 6 пятен и более — может быть признаком нейрофиброматоза 1 типа.
Сине-серые, или «монголоидные пятна» — пятна сине-серого цвета на коже, могут быть похожи на большой синяк, обычно располагаются на нижней части спины, ягодицах, верхних и нижних конечностях. Малыши обычно рождаются с такими пятнами.
Лечение
В 80-85% случаях с гемангиомой вообще ничего делать не нужно — это образование может спонтанно само уменьшиться. Однако в некоторых случаях врачи все-таки принимают решение начать терапию. Эти факторы могут привести к такому решению:
тревожные симптомы — изъязвления, кровотечение, инфицирование, нарушение дыхания, зрения, сложности с кормлением;
расположение в центральной части лица, в области ушей, волосистой части головы, шеи;
у девочек — расположение в области груди;
расположение в пояснично-крестцовой области по срединной линии, участки кожи, закрытые подгузником;
размер гемангиомы больше 1 см на лице и больше 2-4 см на теле;
количество гемангиом больше 5;
быстрый рост гемангиомы за последние 2 недели в период с 2-х до 4-х месяцев жизни.
В наши дни врачи используют для лечения гемангиомы β-блокаторы. Важный момент: терапию нужно начинать, пока ребенку не исполнилось 6 месяцев — именно в этот период образование растет наиболее активно. Лечение начинается в условиях стационара с последующим переводом на амбулаторное ведение пациента. Значительный плюс такого метода терапии — почти полное отсутствие побочных эффектов: они проявляются лишь в 1-3% случаев.
Более сложные формы гемангиом лечат системно, зачастую с помощью медиков других специальностей. Важно: если вы думаете, что у вашего ребенка есть гемангиома, лучше обратиться к педиатру проконсультироваться с детским онкологом для определения тактики лечения.
А еще родителям стоит вести фотодневник гемангиом 1 раз в 2 недели/1 раз в месяц, так будет проще оценить динамику роста гемангиомы и проверять, помогает ли лечение.
Хирургические способы удаления гемангиом чреваты осложнениями, поэтому их применяют редко и только по строгим показаниям врачей.
Кроме того, для лечения медики используют лазерную деконструкцию — но она показывает эффект только в фазу обратного развития гемангиомы. Иначе образование может просто продолжить расти и никакого толка не будет. Иногда специалисты также используют аппликации со специальным препаратом.
Близкофокусную рентгенотерапию мировые специалисты считают устаревшим способом лечения — ее не используют активно уже с 70-80 годов прошлого века. Такая терапия по своей сути — ионизирующее излучение. У детей облучение инфантильной гемангиомы в области лица (глаз) приводит к развитию вторичной катаракты, онкологических заболеваний кожи, щитовидной железы, молочных желез.