В Подмосковье врачи помогли 40-летней матери-героине родить 13-го ребенка

Роды у женщины принимали врачи Московского областного центра охраны материнства и детства. Туда жительница Подмосковья поступила на 39-й неделе беременности с многоводием, тахикардией и варикозом.
- На фоне проводимой терапии было запланировано вести роды через естественные родовые пути, но у женщины произошло выпадение петли пуповины. Патология характеризуется аномальным расположением пуповины, которое приводит к ее пережатию и гипоксии плода, — рассказала заведующая отделением патологии МОЦОМД Оксана Болотова.
Несмотря на то что все предыдущие роды у женщины проходили естественным путем, из-за появившейся патологии врачи приняли решение делать экстренную операцию кесарева сечения.
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Необычные роды — 2023
Недавно в Петербурге, в Городском перинатальном центре № 1, женщина с разницей в одну минуту родила трех одинаковых близняшек. Все малышки — девочки. Подобные тройни по-медицински называют монохориальными — дети абсолютно идентичны, три одинаковые пуповинки крепились к одной плаценте.
Как говорят врачи, такие роды — большая редкость, случаются один раз на 200 миллионов беременностей. Интересно, что о своей необычной беременности петербурженка узнала только на втором УЗИ — на первом было видно одно плодное яйцо, которое потом разделилось на три равные части.
В этом же году в Подмосковье женщина родила девятого ребенка после шестой операции кесарева сечения. Считается, что уже после первой операции с каждой последующей беременностью у женщины растет риск разрыва матки. Но в этом случае все прошло успешно. На свет появился мальчик весом 3980 граммов.