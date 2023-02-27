В Подмосковье врачи помогли 40-летней матери-героине родить 13-го ребенка

Роды у женщины принимали врачи Московского областного центра охраны материнства и детства. Туда жительница Подмосковья поступила на 39-й неделе беременности с многоводием, тахикардией и варикозом.

- На фоне проводимой терапии было запланировано вести роды через естественные родовые пути, но у женщины произошло выпадение петли пуповины. Патология характеризуется аномальным расположением пуповины, которое приводит к ее пережатию и гипоксии плода, — рассказала заведующая отделением патологии МОЦОМД Оксана Болотова.

Несмотря на то что все предыдущие роды у женщины проходили естественным путем, из-за появившейся патологии врачи приняли решение делать экстренную операцию кесарева сечения.