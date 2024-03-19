Эксперт Лялина рассказала, в каких продуктах искать необходимый организму йод

Среднее потребление йода жителем России в три раза меньше нижнего порога нормы, установленного ВОЗ (150–250 мкг) и составляет всего 40–80 мкг в день. В условиях йодного дефицита возрастает риск развития рака щитовидной железы и других тяжелых заболеваний. Кому нужно тщательно следить за балансом этого минерала и можно ли пить йод для профилактики? Об этом читайте ЗДЕСЬ.