Почему мы боимся говорить «нет» и как научиться отказывать людям

В книге «Нет значит нет. Как перестать быть удобным и научиться отказывать без угрызений совести» Деймон Захариадес говорит о том, что отказать — не значит стать плохим человеком.

Напротив, это важнейший навык, который способен повысить нашу эффективность, не ухудшить, а, наоборот, улучшить отношения с другими людьми, вселить уверенность в себя. Отказ должен звучать твердо, но вежливо. И тогда нас воспринимают совсем по-другому, люди начинают видеть ценность нашего времени, замечают лидерские качества.