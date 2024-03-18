Почему мы боимся говорить «нет» и как научиться отказывать людям

Человеческое общество устроено таким образом, что нам необходимо оказывать друг другу поддержку, помогать, вместе решать многие задачи. Но, к сожалению, мы не можем реагировать абсолютно на все просьбы. Тогда жизнь превратится исключительно в служение интересам других людей, и постепенно радость от того, что ты совершаешь благое дело, потухнет. А прекратить этот процесс не хватает духа, решимости, смелости. Но если этого не сделать, то внутренне человек потеряет связь с самим собой.
Говорить «да» только во имя выгоды себе
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
Говорить «да» новым задачам и возможностям, которые в перспективе принесут рост и развитие, — это выигрышная позиция.
«Но в других случаях данные убеждают нас в том, что есть серьезные последствия неумения отказывать. Исследование Калифорнийского университета, например, установило, что человек, который часто соглашается выполнить просьбы других людей, более подвержен риску стать жертвой мошенников. Компания Gallup выяснила, что если человек часто соглашается на сверхурочную деятельность, то он быстрее выгорает и теряет баланс между работой и личной жизнью. У него не остается времени и энергии для личных интересов и отношений», — говорит эксперт.
Зачастую сложность в отказе возникает по нескольким причинам:
нас учили быть вежливыми, мы стараемся угодить;
не хотим поставить человека в неудобное положение;
проще согласиться, чем спорить;
боимся поссориться;
есть установка, что надо помогать;
чтобы не заподозрили в эгоизме.
Каждый раз, когда мы соглашаемся на что-то, чего на самом деле не хотим, стоит спросить себя, какая из причин нас на это толкает. Пока мы этого не поймем, мы так и будем себя обманывать, что по-другому быть не может. Но как только мы осознаем, почему это делаем, убеждение перестанет так сильно действовать.
Почему важно уметь отказывать
Говорить «нет» тому, чего не желаешь, — значит сказать «да» себе и своим интересам. Но прежде чем решиться и начать отказывать всем и всему, необходимо задуматься, в каких случаях это непременное условие, а в каких — все-таки стоит согласиться.
Нужно спокойно и уверенно сказать «нет», если в момент принятия решения присутствуют следующие факторы:
внутренний протест;
действительное отсутствие времени на это;
желание просто сделать человеку приятное.
В книге «Нет значит нет. Как перестать быть удобным и научиться отказывать без угрызений совести» Деймон Захариадес говорит о том, что отказать — не значит стать плохим человеком.
Напротив, это важнейший навык, который способен повысить нашу эффективность, не ухудшить, а, наоборот, улучшить отношения с другими людьми, вселить уверенность в себя. Отказ должен звучать твердо, но вежливо. И тогда нас воспринимают совсем по-другому, люди начинают видеть ценность нашего времени, замечают лидерские качества.
Про чувство вины
Часто отказ вызывает чувство вины. Американский психотерапевт и автор книги «Тренинг уверенности в себе» Мануэль Смит говорит о том, что эта проблема берет начало из воспитания.
«Когда в детстве ребенка часто обвиняют в том, что он мало делает, и ругают за то, что что-то сделал неправильно, у него вырабатывается чувство неловкости, которое не дает ему свободу перед запросами окружающих. В этом случае необходимо воспитывать в себе твердость характера, становиться упорнее в достижении собственных целей, взращивать внутреннюю опору и уверенность в себе», — советует Валерий Гут.
Механизм отказа на самом деле прост: не надо придумывать отговорки — только реальные причины, ведь они очевидны.
«Нет на это времени» — это нормально для отказа в просьбе. Надо донести информацию так, чтобы человек понял правильно, без грубости, но и не оправдываться. Можно предложить альтернативу своему участию. Например, женщина часто оставалась с ребенком соседки и вдруг хочет перестать это делать. Соседке крайне неприятно это слышать, она привыкла именно к такому сценарию. Но женщина может порекомендовать кого-то, кто готов присматривать за детьми за небольшую плату. Возможно, соседке такой вариант будет даже удобнее.
«Додумывать за других» — это тоже часто мешает нам в принятии решения. Согласиться или отказать — «А вдруг он посчитает меня плохим другом?». Гораздо большую ценность имеет то, что человек сам думает, о чем говорит его внутренний голос.
Важно и то, есть ли достаточно ресурсов на исполнение просьбы (времени и сил), истинно ли желание помочь, какие на самом деле чувства кроются за этим. Когда мы научимся быть честными с самими собой, то избавимся от ненужного чувства вины и раскроемся как личность, заключил эксперт.
Старший психолог Клиники доктора Исаева
Что делать, если боишься обидеть другого человека отказом?
Во-первых, важно начать разбираться с внутренними установками.
«О них можно подумать, выписать, попробовать посмотреть на них со стороны критическим взглядом, сформировать какое-то отношение к ним сейчас. Это работа не быстрая, она займет какое-то время. Можно пробовать потихонечку примерять на себя и другие, более здоровые установки. Например, идею о том, что мы не несем ответственности за чувства другого человека», — говорит психолог.
Во-вторых, важно понимать, что иметь возможность говорить «нет» другому — это право, которое дано каждому человеку при рождении. При этом даже можно не объяснять причину своего отказа. Если человек важен и близок, вы можете сформулировать свои истинные желания, главное — не оправдываться.
Даже если предположить, что человек действительно может обидеться на ваш отказ, то это только его внутренний процесс.
Ему важно разобраться со своими чувствами: чего он ожидал и почему вы должны соответствовать его ожиданиям? Какие у него установки, почему вы должны этим установкам соответствовать?
В-третьих, отказ может быть сформулирован в доброжелательной форме, с принятием чувств, с сожалением: «Я понимаю, что для тебя это важно, но сейчас я не могу для тебя это сделать». Если человек все равно обижается, важно понимать, что с вами все в порядке: вы не причинили ему вреда, просто в какой-то момент выбрали себя.
Хотите преодолеть страх отказа — найдите первоисточник
В большинстве случаев истоки страха обидеть другого человека идут из воспитания, из семейных взаимоотношений.
«Сейчас люди учатся по-другому относиться к себе, к собственным детям, родители выбирают более здоровые стили воспитания. Несколько десятилетий назад все было иначе: чаще всего родители растили „удобных“ и послушных детей. Можно сказать, что в некоторых случаях подавлялась воля ребенка в угоду тому, чтобы быть „правильным“ и „удобным“ для всех», — говорит эксперт.
Первый опыт негативной реакции на отказ, как правило, человек получает в детстве от родителей: она может быть агрессивной, пассивно-агрессивной, манипулятивной, реакцией отвержения. Некоторые мамы и папы умудрялись хвататься за сердце и обвинять: «Ты меня доведешь!»
Вырастая в такой среде, ребенок уже заранее боится реакции родителя на свой отказ. То есть он достаточно рано учится тому, что отказывать в просьбе или приказе — это дорогого стоит.
«Не только отказывать, но и вообще выражать свое мнение, несогласие со значимым близким. Не имея поддержки и свободы со стороны родителя, ребенок делает вывод, что легче, проще и разумнее всегда соглашаться», — поясняет Анастасия Наталевич.
При воспитании родители прививают ребенку определенные установки. Например, взрослым нельзя грубить или перечить. При этом параллельно не показывают форму, в которой можно вежливо отказать, чтобы это не превращалось в хамство, в ярко выраженную агрессию.
Часто родителями в таких ситуациях движет страх. Если ребенок не соглашается, отказывает, не слушается, выражает свое мнение, противоречащее мнению других, взрослые думают, что так будет всю жизнь, или боятся, что чадо вырастет эгоистом. Этот страх мешает заглянуть чуть глубже и узнать, почему ребенок так ведет себя, говорит или думает. Родитель должен в первую очередь попытаться понять, обучать, а не запрещать и пугать.
Страшно остаться одному
Помимо детских сложностей и проблем, во взрослой жизни это может быть связано и со со страхом отвержения. Человек боится сказать «нет», потому что предполагает, что с ним могут перестать общаться на какое-то время или вообще оборвать связь, то есть тем или иным способом отвергнуть его.
Человек может думать, что если он сейчас откажет, то о нем поменяется мнение и это будет грозить ухудшением отношений: «Если я не буду соглашаться и перестану быть удобным, меня перестанут любить, ценить и перестанут со мной общаться».
Также может возникать чувство вины или стыда, которое само по себе неприятно, поэтому хочется его избежать. Если родители стыдили за отказ и говорили: «Как ты так можешь? Ты ни о ком не думаешь, ты думаешь только о себе, вырастешь эгоистом», то во взрослом возрасте даже при мыслях об отказе автоматически будут возникать эти неприятные болезненные чувства.
Некоторые люди вообще живут по принципу избегания конфликтов и не только не отказывают, но и в принципе не вступают в какую-то конфронтацию, не высказывают свою точку зрения.
В некоторых случаях это может быть нормально, если это не происходит повсеместно и тотально. Например, человек не может отказать, потому что на самом деле сильно сочувствует, сопереживает, хочет помочь другому и это действительно для него важно. Он может выбрать помогать другому даже в ущерб собственным целям, планам и так далее. В таком случае это осознанное решение, на которое человек тоже имеет право.