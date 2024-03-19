Каких витаминов не хватает, если сводит ноги, рассказала врач Васильева

Чаще всего сводит бедренную или икроножную мышцу, но бывает, что и ягодичную. Этот неприятный спазм, сильное и болезненное сокращение, хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Например, во время плавания или занятий спортом. Неприятное ощущение обычно длится несколько секунд и проходит так же внезапно, как и возникло.