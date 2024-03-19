Каких витаминов не хватает, если сводит ноги, рассказала врач Васильева

Чаще всего сводит бедренную или икроножную мышцу, но бывает, что и ягодичную. Этот неприятный спазм, сильное и болезненное сокращение, хотя бы раз в жизни испытывал каждый. Например, во время плавания или занятий спортом. Неприятное ощущение обычно длится несколько секунд и проходит так же внезапно, как и возникло.
Но почему иногда ноги сводит, когда мы вроде бы активно не двигаемся — вечером или ночью? Спазм мышц может быть признаком нехватки определенных веществ — витаминов и микроэлементов, объяснила врач-терапевт Полина Васильева.
Терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Причины возникновения «крампи»
«Болезненные спазмы в ногах также называются „крампи“, от английского слова „cramps“ — судорога, спазм, — объясняет врач. — Чаще всего они возникают ночью, хотя возможны в любое другое время суток, и затрагивают икроножные мышцы. Возможна и другая локализация спазма и болезненности, например мышцы стопы, область кисти, бедра. Длительность сокращения колеблется от нескольких секунд до нескольких минут. Очень редко подобные спазмы бывают более долгими».
Это неприятное состояние может быть связано с переохлаждением, интенсивными физическими нагрузками, обезвоживанием, заболеваниями нервной системы, нарушением обмена веществ и не только. Выяснить точно можно только в ходе обследования у врача.
«Но самая частая причина, почему сводит ноги, — это нехватка витаминов, макро- и микроэлементов, — продолжает врач. — В первую очередь необходимо обратить внимание на свой рацион. В продуктах должно быть достаточное количество витаминов группы B, витамина D, калия, магния, кальция и железа».
Эти витамины необходимы
Биологическая роль витаминов макро- и микроэлементов в предотвращении мышечных спазмов выяснена достаточно давно, отмечает врач. Для нормальной работы мышц и нервных окончаний важно достаточное поступление в организм витаминов, макро- и микроэлементов.
Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора в организме.
Кальций участвует в поддержании электролитного баланса. Вместе с калием и другими электролитами он поддерживает нормальную работу клеток. Снижение концентрации калия и кальция может проявляться усталостью, мышечной слабостью, спазмами мышц ног, покалыванием и онемением кожи, периодической тошнотой и другими симптомами.
Магний и кальций участвуют в передаче нервного импульса и сокращении мышечных волокон, нарушение их баланса приводит к повышенной нервно-мышечной возбудимости.
Витамины группы В оказывают воздействие на нервную систему, чувствительность нервных окончаний и передачу нервного возбуждения, поэтому их недостаточность закономерно может приводить к возникновению болезненных мышечных спазмов.
Что съесть, если сводит ноги
Продукты питания — основные источники витаминов, макро- и микроэлементов. При наличии спазмов нужно добавить в рацион:
витамины группы B. Это тиамин (В1), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (В6), кобаламины (В12). Они в значительном количестве содержатся в мясе, рыбе, печени, почках, бобовых, орехах, хлебе из цельного зерна, крупах (каша пшенная, овсяная, гречневая);
Витамин D. Содержится в яйцах, сливочном масле, морской рыбе жирных сортов;
Железо. Оно есть в красном мясе, печени, сердце, яйцах, бобовых, сухофруктах, зеленых овощах, зародышах пшеницы;
Кальций. В большом количестве содержится в молочных продуктах, кунжуте, соевом твороге тофу, овощах (брокколи и китайская капуста);
Магний. Есть в орехах, зелени, мясе, цельных зерновых продуктах, минеральной воде;
Калий. Содержится в бобовых (особенно в белой фасоли), орехах, сухофруктах, шпинате, авокадо, бананах и т.д.
Только если при разнообразном питании спазмы не прекращаются, стоит думать о приеме добавок.
Профилактика
Для профилактики мышечных спазмов в ногах помогают массаж, контрастный душ, умеренные физические упражнения и комфортная обувь. Если судороги продолжительные и возникают часто, необходимо обратиться на очный прием к лечащему врачу (терапевту, педиатру, врачу общей практики), чтобы исключить возможные заболевания. В дальнейшем может понадобиться консультация более узкого специалиста: флеболога, эндокринолога, невролога и др.