Хотите спазмы, боль и гематомы? 7 зон, которые нельзя массировать самому

В этих зонах проходят основные нервы и сонная артерия. Выполнять здесь массаж можно мягкими круговыми движениями, постепенно немного увеличивая давление. Такое воздействие помогает снять напряжение с мышц, снизить болевые ощущения и улучшить кровообращение в голове и мозге. Если движения будут слишком сильными, состояние человека, наоборот, может ухудшиться. Есть риск, что возникнет тошнота, головокружение и слабость.