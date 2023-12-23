Хотите спазмы, боль и гематомы? 7 зон, которые нельзя массировать самому

О пользе массажа известно всем. Но о том, что иногда он может быть вреден и даже опасен для здоровья, знают не многие.
Какие области при массаже и самомассаже нужно обходить стороной, спросили Елену Гагиеву, специалиста по массажу и коррекции тела.
Специалист по массажу, коррекции тела и SPA центра инновационной медицины Damas Medical Center
Самомассаж: польза и вред
«Чтобы получить действительно полезный терапевтический эффект от массажа, его должен выполнять специалист. В этом вопросе важны знания анатомии, умение чувствовать тело пациента и оказывать необходимое, но комфортное воздействие», — объясняет «Доктору Питеру» специалист по массажу Елена Гагиева.
Когда человек берется за самомассаж, он может невольно допустить массу ошибок по незнанию — например, растянет кожу в неправильном направлении, окажет избыточное или недостаточное давление на мышцы. А иногда и вовсе воздействует на зоны, которые массировать нельзя.
«Наверняка многие вспомнят, что, когда приходят на массаж, их просят ответить на вопросы о состоянии здоровья. Специалисту важно выявить противопоказания к процедуре и подобрать такую технику, которая не навредит», — продолжает эксперт.
Например, интенсивный массаж не рекомендуется людям с проблемами кровообращения или принимающим препараты для разжижения крови. Такая процедура может только усугубить состояние человека.
Какие зоны тела не надо массировать самому
Передняя и боковая части шеи и горло
В этих зонах проходят основные нервы и сонная артерия. Выполнять здесь массаж можно мягкими круговыми движениями, постепенно немного увеличивая давление. Такое воздействие помогает снять напряжение с мышц, снизить болевые ощущения и улучшить кровообращение в голове и мозге. Если движения будут слишком сильными, состояние человека, наоборот, может ухудшиться. Есть риск, что возникнет тошнота, головокружение и слабость.
Ушная выемка
Эта область находится за челюстной костью. Поскольку вблизи ушной выемки проходит чувствительный лицевой нерв, то массировать ее не рекомендуется. В противном случае можно спровоцировать болевые ощущения в ухе и даже неврологические расстройства.
Подмышки
В подмышечных впадинах сосредоточено множество артерий, нервных окончаний и лимфатических желез. Поэтому специалисты никогда не массируют эти зоны.
Внутренняя часть плеча
Эта область отличается повышенной чувствительностью, поскольку здесь находится много нервных окончаний. Разрешается лишь легкое поглаживание в направлении к подмышкам. Но интенсивное воздействие не допускается: оно может вызвать мышечные спазмы, болевые симптомы и подкожные гематомы.
Локтевая выемка
Наверняка многим знакомо то чувство, когда ударяешься локтем обо что-то и рука словно немеет. При этом сквозь нее проходит очень неприятный импульс. Похожие ощущения возникают, если массировать локтевую выемку. В ней расположен чувствительный нерв, который специалист не затрагивает во время массажа.
Живот
Живот обычно массируют очень осторожно ― скорее, оказывают легкое давление на всю область, чем точечные манипуляции. Это обусловлено близостью к внутренним органам ― печени, селезенке, желчному пузырю ― и возможностью нарушить их нормальное состояние.
Нижняя часть спины
Эту зону массируют аккуратно, либо не трогают вовсе по той же причине ― из-за близости внутренних органов. Кроме того, если воздействовать на бедренный треугольник, можно нарушить кровообращение в ногах, что крайне нежелательно.