«Они заплатят за свой выбор»: чем закончится сериал «Слово пацана», предположил психолог

В сериале «Слово пацана» восемь серий, пока вышло лишь шесть. Посмотреть их можно онлайн, и многие с нетерпением ждут продолжения резонансного фильма.
«Доктор Питер» поговорил с психологом Сергеем Розановым, который тоже следит за развитием событий в «Слове пацана», о том, почему сериал настолько захватил зрителя и каким может быть его финал.
Психолог, супервизор, НЛП-практик
«Заставляет задуматься»
«Я посмотрел вышедшие серии сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“ на одном дыхании и испытал массу противоречивых чувств, — признался „Доктору Питеру“ психолог Сергей Розанов. — Сериал заставляет задуматься о многом — особенно поколение тех, кто застал это время».
По словам психолога, у тех, чья молодость пришлась на 80–90-е годы, сериал заставляет всплывать в памяти воспоминания, иногда не самые приятные.
«Переживаются эти воспоминания уже со взрослой позиции, окрашиваются другими красками, и этим сериал притягивает», — объясняет Сергей Розанов.
Молодежь примеряет на себя
А вот молодое поколение сериал привлекает тем, что раскрывает запретные темы и активно обсуждается в обществе.
«Сериал позволяет им побыть на месте молодежи тех времен — увидеть цену, которую платят главные герои за сделанные ими выборы, представить себя на их месте, в конце концов, быть в курсе, чтобы обсудить сериал с друзьями», — говорит психолог.
Почему же так затягивает?
Сюжет сериала «Слово пацана» построен по классической «затягивающей» схеме, отмечает психолог.
«Сначала нас знакомят с главными героями, добиваются, чтобы мы начали сопереживать им, — говорит Сергей Розанов. — С каждой серией нагнетается тяжесть и ненормальность происходящего в их окружении. С каждой серией они совершают все более анормальные, вопиющие, негативные поступки — от мелких шалостей до серьезных преступлений. События развиваются так стремительно, что иногда даже сложно установить причинно-следственные связи того, что происходит».
Очень отрезвляет момент, где на кадры с лицами членов группировки накладываются записи с их дальнейшей незавидной судьбой, уточняет психолог.
Чем закончится сериал «Слово пацана»: мнение психолога
«Предугадать, конечно, сложно, но мне видится негативное развитие событий, — считает психолог Сергей Розанов. — Все хорошее, что можно было увидеть в начале сериала, уже затмили негативные поступки героев. Все больше прослеживается тенденция, что за все приходится платить, и вдвойне. Если у кого-то и возникли мысли о романтизации происходящего, то, думаю, к концу сериала события будут развиваться таким образом, что эти мысли развеются. По-другому и быть не может!»
Психолог говорит, что и сам вырос в реалиях 80-90-х годов.
«Общаясь с людьми, которые, как и я, застали то время, убеждаюсь, что многие абсолютно убеждены, что все, что творилось тогда, было неправильно и ненормально, но помнить об этом надо, чтобы не позволить этому повториться», — резюмирует психолог.
Ранее психолог Татьяна Попова объяснила, почему люди так любят криминальные сериалы. В первую очередь эти фильмы вызывают яркие переживания, в которых нуждаются те, кто живет скучной, безрадостной жизнью. А еще избавляют от боли: если человеку трудно и плохо прямо сейчас, то подобные сериалы способны отвлечь от собственной душевной боли, освободиться от накопленных эмоций.