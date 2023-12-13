«Они заплатят за свой выбор»: чем закончится сериал «Слово пацана», предположил психолог

«Предугадать, конечно, сложно, но мне видится негативное развитие событий , — считает психолог Сергей Розанов. — Все хорошее, что можно было увидеть в начале сериала, уже затмили негативные поступки героев. Все больше прослеживается тенденция, что за все приходится платить, и вдвойне. Если у кого-то и возникли мысли о романтизации происходящего, то, думаю, к концу сериала события будут развиваться таким образом, что эти мысли развеются. По-другому и быть не может!»