При выборе фильма люди делятся на два типа: одни хотят вдоволь пощекотать нервы, насладиться пугающей атмосферой ужасов, триллеров или, на худой конец, фантастики, другие же в страхе зажмуриваются и соглашаются только на комедию и романтическую драму.
Если вы относитесь к первой группе, вероятно, ваша психика крепче и стабильнее. В любви к ужасам и триллерам есть еще один плюс, говорит мануальный терапевт Пол Аллен. Эксперт заметил, что те люди, которые тяготеют к хоррорам, в разы лучше справляются с хронической болью и вообще лучше переносят различные неприятные ощущения в теле.
- Некоторые исследования доказывают, что фильмы ужасов могут быть столь же полезны для тревожного ума, как и физические упражнения, и это здорово, так как я уверен, что многие предпочтут посмотреть фильм, а не отправиться на прогулку или пробежку, — пояснил Пол Аллен изданию
Почему же у хорроров и триллеров такой эффект? Причин может быть несколько.
Вы переключаете внимание. Даже если произошло что-то неприятное, то наверняка при просмотре комедии или мелодрамы вы будете отвлекаться на свои ощущения. Ужастики же захватывают нас целиком.
Проходит гормональный взрыв. Страх, яркие эмоции, переживания — все это провоцирует организм на выброс эндорфина. А где эндорфин, там и эмоциональная разрядка. Переживания становятся не такими яркими, а боль — не такой интенсивной.
Реальность уходит на второй план. Человек лучше концентрируется на сюжете ужастика, нежели на сюжете комедии. «Многие люди, живущие с хроническими заболеваниями, сообщают, что даже час просмотра их любимых пугающих телешоу может помочь им отвлечься и облегчить боль», — говорит Аллен.
Обостряются чувства. Во время просмотра ужастика мозг в разы быстрее обрабатывает информацию. Для этого ему приходится «заглушить» ненужное — зачастую это переживание или головная боль.
Кстати: люди, которые любят ужастики, в разы легче относились к новостям о пандемии коронавируса,