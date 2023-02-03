При выборе фильма люди делятся на два типа: одни хотят вдоволь пощекотать нервы, насладиться пугающей атмосферой ужасов, триллеров или, на худой конец, фантастики, другие же в страхе зажмуриваются и соглашаются только на комедию и романтическую драму.

Если вы относитесь к первой группе, вероятно, ваша психика крепче и стабильнее. В любви к ужасам и триллерам есть еще один плюс, говорит мануальный терапевт Пол Аллен. Эксперт заметил, что те люди, которые тяготеют к хоррорам, в разы лучше справляются с хронической болью и вообще лучше переносят различные неприятные ощущения в теле.