По методу японцев: всего за 10 минут мандарины с кислинкой станут слаще меда

Чем ближе Новый год, тем больше мандаринов в магазинах: эти цитрусы считаются негласным символом главного зимнего праздника. Они не только вкусные, но еще и полезные. По словам врачей, мандарины содержат калий, натрий, железо и другие минералы, природные антиоксиданты и полезные органические соединения, витамины группы B, витамины C, E и A.
Хорошо, если вам попадется умеренно сладкий или сладкий фрукт. Но бывает так, что даже самые красивые на вид мандарины оказываются такими кислыми, что есть их просто невозможно. И вот здесь приходит на помощь один японский лайфхак.
Оказывается, кислые мандарины действительно можно «исправить» — сделать фрукт сладким. И поможет в этом обычная вода,
Сделать нужно следующее.
Положите мандарины в глубокую емкость, например в большую кастрюлю.
Залейте фрукты водой. Важно: вода не должна быть прохладной или слишком горячей. Идеально, если ее температура будет около 40 градусов.
Далее подождите 10 минут.
После извлеките один мандарин и попробуйте. Если он стал вкуснее — все, процедура закончена!
Если же вам хочется сделать фрукты еще слаще, то можно погрузить их в миску со льдом.
После всех манипуляций мандарины должны изменить вкус. Кислоты разрушатся из-за перепада температур, поэтому фрукт теперь можно будет есть с удовольствием.
Как отличить кислые мандарины от сладких в магазине
По словам экспертов Роспотребнадзора, в первую очередь обращайте внимание на то, как выглядит и пахнет фрукт. Мандарины должны быть ароматными, упругими, с плотной кожурой.
Вторая важная деталь — это состояние кожуры. На ней не должно быть следов гнили, она не должна быть слишком мягкой или «деревянной» — это говорит о том, что мандарин испорчен.
Кстати, сам хвостик с зелеными листьями ничего о свежести плодов вам не расскажет. Лучше посмотрите на окрас кожуры. Есть правило: чем светлее плод, тем кислее сама мякоть.
И еще один совет: обязательно понюхайте плоды. Если они обладают мандариновым ароматом, пусть и слабым, их сорвали недавно. Те, что обрабатывают химией и везут издалека, обычно практически ничем не пахнут или обладают химическим, мыльным запахом.